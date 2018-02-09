Сол Кэмпбелл в ближайшее время может возглавить «Оксфорд Юнайтед»

Известный в прошлом футболист Сол Кэмпбелл в ближайшее время должен начать тренерскую карьеру, о которой он так мечтал.

По данным СМИ, Кэмпбелл провел успешные переговоры с «Оксфорд Юнайтед», который на данный момент остается без тренера. «Оксфорд Юнайтед» представляет Лигу Один - третий по силе дивизион Англии.

43-летний Кэмпбелл в свое время играл за «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут» и «Ньюкасл», дважды выиграв с «канонирами» АПЛ. Также на его счету 73 матча и 1 гол за сборную Англии в 1996-2007 годах.