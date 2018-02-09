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Широков: «Не исключено, что у Дзюбы и Шатова будет шанс вернуться в основу „Зенита“»

сегодня, 00:25

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, которые в текущем сезоне потеряли место в составе и отправились в аренду в тульский «Арсенал» и «Краснодар» соответственно.

«Я не нахожусь в команде, не знаю ситуации и не вижу смысла обсуждать слухи. Есть факт, что они в последнее время играли мало. А чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мира, необходима постоянная игровая практика. Считаю, что Артем сделал правильный выбор, уйдя за игровым временем. Тем самым он показал тренеру национальной команды, что на него можно рассчитывать. Думаю, и Олег в „Краснодаре“ тоже скоро сможет проявить себя с хорошей стороны.

Возможно, „Зенит“ и готов их продать, но это очень недешевые игроки и далеко не все команды могут их купить. Откуда мы знаем — может быть, тульский „Арсенал“ летом выкупит Дзюбу. Просто сейчас они хотят посмотреть, как он сможет адаптироваться. А может, и какой-то другой клуб заинтересуется. На данный момент „Зениту“ нецелесообразно их продавать. Возможно, питерцы ставят перед собой цель реанимировать игроков, которые сидят на скамейке. Не исключено, что у них будет шанс вернуться в основу „Зенита“ — все-таки это одни из лидеров национальной команды».

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mntr13
mntr13
сегодня в 00:44
Шансов нет
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:36
А зачем? там что основа то за трофеи борется?)))
S-y F-v
S-y F-v
сегодня в 00:36
дзюбе никогда не стать чемпионом - судьба предателя, новосельцев закончился в день перехода к бомжам, а на счёт третьей отработанной единицы я ничего не могу сказать - просто, наплевать.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:27
Лучше бы дали шанс им сыграть в аренде против Зенита.
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