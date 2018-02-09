Ди Натале: «Если бы я играл за „Наполи“ Сарри, то забивал бы по три гола за матч»

Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале выразил своё восхищение футболом, который демонстрирует «Наполи» под руководством Маурицио Сарри:

«Скудетто выиграет тот, кто совершит меньше ошибок. „Наполи“ может бороться за него до конца. Если они не растеряют свою форму и справятся в очной встрече с „Ювентусом“, то смогут выиграть чемпионат, и это будет заслуженно.

Думаю, что Маурицио Сарри продлит контракт с „Наполи“, потому что у него отличная команда, и город его любит. Если бы я играл за „Наполи“ Сарри, то забивал бы по три мяча за матч!

Их команда напоминает мне „Удинезе“ времён Франческо Гвидолина, где я играл вместе с Алексисом Санчесом. Уже тогда он был чемпионом, а его игра – чем-то необыкновенным».

Ранее появилась информация о том, что Сарри заинтересовал руководство мадридского «Реала».