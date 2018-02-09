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Алдервейрелд: «Чувствую, что готов к игре с „Арсеналом“»

сегодня, 03:50
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 15:30 Не начался

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, в среду отыгравший 90 минут в переигровке 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюпортом» (2:0) после долгого перерыва из-за травмы, сообщил, что готов сыграть с «Арсеналом» в 27-м туре АПЛ:

«Чувствую себя очень хорошо. После тех 90 минут я проделал большую работу, чтобы быть готовым к такому матчу. Это был мой самый длинный перерыв в футболе. Мне немного не повезло, что надорвана была не только мышца, но и сухожилие. Потребовалось какое-то время. Нужно было сделать всё правильно, так как был большой риск рецидива».

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Все комментарии
cool4back
cool4back
сегодня в 08:21
Как же нам не хватало тебя, Тоби! Надеюсь, бельгийский дуэт центральных защитников (звучит забавно) будет надежным. А то в последнее время Эрик Даер чудит, а Дэвинсон Санчес еще сыроват для АПЛ.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:18
хорошо что есть чувство
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:34
Надеюсь, "Арсенал" тоже готов.
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