Алдервейрелд: «Чувствую, что готов к игре с „Арсеналом“»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, в среду отыгравший 90 минут в переигровке 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюпортом» (2:0) после долгого перерыва из-за травмы, сообщил, что готов сыграть с «Арсеналом» в 27-м туре АПЛ:

«Чувствую себя очень хорошо. После тех 90 минут я проделал большую работу, чтобы быть готовым к такому матчу. Это был мой самый длинный перерыв в футболе. Мне немного не повезло, что надорвана была не только мышца, но и сухожилие. Потребовалось какое-то время. Нужно было сделать всё правильно, так как был большой риск рецидива».