  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Йедлин: «Хочу выиграть чемпионат мира в составе сборной США»

сегодня, 06:23

Защитник «Ньюкасла» и сборной США Деандре Йедлин признался, что его главной целью является победа на чемпионате мира. Напомним, американская сборная не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, уступив в решающем отборочном матче команде Тринидада и Тобаго (1:2).

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Если это не является твоей целью, я не думаю, что тогда стоит играть в футбол. Многие скажут, что это невозможно, но я отвечу: „Почему? Почему невозможно? „Лестер“ выиграл АПЛ, никто не думал, что это может произойти, но это случилось“. Если победа на ЧМ не является конечной целью, мне кажется, мы должны многое переосмыслить.

Я бы не назвал вылет из отбора к ЧМ-2018 благословением для нашей сборной, но теперь, как мне кажется, те, кто прошёл через это испытание, понимают, какое это разочарование – не поехать на мундиаль. Теперь у нас будет дополнительная мотивация во что бы то ни стало пробиться на следующий ЧМ, и более того, хорошо там выступить».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пети: «Ляказетту надо играть лучше или уходить летом»
Сегодня, 12:02 3
Мерсон: «„Арсенал“ должен заменить Венгера Конте»
Сегодня, 09:58 6
Сигурдарсон: «Исландия запросила 15 тысяч билетов на ЧМ, но получила 4 или 5 тысяч»
Сегодня, 09:35 11
Эмери: «ПСЖ верит в себя и в свою способность выигрывать такие матчи, как с „Реалом“»
Сегодня, 07:09 9
Коутиньо: «Хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“»
Сегодня, 06:40 5
Вальверде: «Надеюсь, в моём втором финале в „Барселоне“ мне повезёт больше»
Сегодня, 05:12 1
Обсудить
Все комментарии
sergey08
sergey08
сегодня в 11:55
Вот кого на допинг надо проверить.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:36
Типулик хоккей с футболом попутал!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 09:31
Ну сборная США так то играет в футбол лучше чем та же сборная России.. и это при том что soccer не самый популярный вид спорта в штатах) У США намного больше шансов выиграть ЧМ чем у России
denmig
denmig
сегодня в 09:21
До этого ваще никто не доживет!
Tigers
Tigers
сегодня в 07:32
Никогда этому не быть.
Kerri
Kerri
сегодня в 07:19
Завязывай с футболом. Пиндосам до чемпионства, как до Пекина в позе рака. А к стати Тринидад и Тобаго это кто?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:06
США нужно против всего мира санкции ввести и тогда у них появиться малюсенький шансик дойти хотя бы до четвертьфинала чм )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:57
Если исключить всех неугодных, команд примерно 50, то шансы появятся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100