Йедлин: «Хочу выиграть чемпионат мира в составе сборной США»

Защитник «Ньюкасла» и сборной США Деандре Йедлин признался, что его главной целью является победа на чемпионате мира. Напомним, американская сборная не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, уступив в решающем отборочном матче команде Тринидада и Тобаго (1:2).

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Если это не является твоей целью, я не думаю, что тогда стоит играть в футбол. Многие скажут, что это невозможно, но я отвечу: „Почему? Почему невозможно? „Лестер“ выиграл АПЛ, никто не думал, что это может произойти, но это случилось“. Если победа на ЧМ не является конечной целью, мне кажется, мы должны многое переосмыслить.

Я бы не назвал вылет из отбора к ЧМ-2018 благословением для нашей сборной, но теперь, как мне кажется, те, кто прошёл через это испытание, понимают, какое это разочарование – не поехать на мундиаль. Теперь у нас будет дополнительная мотивация во что бы то ни стало пробиться на следующий ЧМ, и более того, хорошо там выступить».