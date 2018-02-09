Кениец выиграл почти 2 млн евро, угадав 17 событий в прошлые выходные

31-летний кениец Гордон Опио сорвал самый больший джекпот в истории своей страны (1,8 млн евро), на прошлой неделе угадав 17 футбольных результатов в различных лигах Европы. Опио владеет небольшим магазинчиком в одном из бедных районов Найроби.

Примечательно, что последним событием для Гордона стал матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (2:2), где он ставил на ничью. Помог игроку его соотечественник Виктор Ваньяма, забивший первый гол «шпор».

«Я был счастлив, когда капитан сборной Кении Виктор Ваньяма и англичанин Харри Кейн забили два гола за „Тоттенхэм“. Когда „Ливерпуль“ открыл счет, я на время перестал смотреть игру».