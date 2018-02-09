  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Кениец выиграл почти 2 млн евро, угадав 17 событий в прошлые выходные

сегодня, 08:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

31-летний кениец Гордон Опио сорвал самый больший джекпот в истории своей страны (1,8 млн евро), на прошлой неделе угадав 17 футбольных результатов в различных лигах Европы. Опио владеет небольшим магазинчиком в одном из бедных районов Найроби.

Примечательно, что последним событием для Гордона стал матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (2:2), где он ставил на ничью. Помог игроку его соотечественник Виктор Ваньяма, забивший первый гол «шпор».

«Я был счастлив, когда капитан сборной Кении Виктор Ваньяма и англичанин Харри Кейн забили два гола за „Тоттенхэм“. Когда „Ливерпуль“ открыл счет, я на время перестал смотреть игру».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Финансы
Источник: Lequipe.frРедакция: Дмитрий Кристя
Поделиться
Другие материалы по теме
МЮ потерял 29 млн фунтов из-за реформ Трампа
Сегодня, 13:01 6
Парковаться у стадиона ЦСКА теперь будет дешевле
07 февраля 20
В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 только один футболист не из ПСЖ
06 февраля 22
«Сошо» могут отправить в пятую французскую лигу
05 февраля 0
Денег нет. Потерянный дивизион
05 февраляFinn32 в блоге Футбол и деньги21
«Лилль» могут понизить в классе из-за долгов
03 февраля 2
Обсудить
Все комментарии
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 13:08
Интересно а ему выплатили ?
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 12:49
красавчик
mntr13
mntr13
сегодня в 11:59
Красавчик
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:08
Щас разойдется и 1,8млн поставит на экспресс из 5 матчей))
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 10:32
Беги Гордон, беги ...
cannongun
cannongun
сегодня в 10:27
хороший парень.
Витьку не забудь отписать % с выйгрыша :)
denmig
denmig
сегодня в 09:30
теперь вся кения будет на это баболло безбедно жить следующие 20 лет!
а дзюпа это баболло за 3 месяца получает!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:24
Пора срочно валить из страны.
piercman
piercman
сегодня в 09:23
я бы на его месте не раскрывал своё имя до тех пор. пока не продал бы свой магазинчик, не перевёл бабло на счёт и не свалил из кении за несколько тысяч километров от зулусов, которые могли бы поджарить его на костре, узнав о выигрыше.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 09:13
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 09:12
Вот везунчик,поздравляю с выгрышем...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100