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Ди Мария: «Я был очень близок к переходу в „Барселону“»

сегодня, 09:46

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария подтвердил, что мог перейти в «Барселону». Скорее всего, этот трансфер едва не случился прошлым летом

«Я был очень близок к переходу в „Барселону“, но в итоге этого не случилось. Я удачно начал 2018 год и действительно счастлив. Мне нравится помогать команде результативными передачами больше, чем голами».

Также аргентинец поразмышлял на тему лучшего футболиста в мире.

«Месси лучший каждый год. Роналду - особый футболист, но Месси с другой планеты. У меня нет слов, чтобы описать игру Лео».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 12:08
вот поэтому предатели и покидают Мадрид!!! если ты не мадридист. то вали хоть в барсу!!
cevin cigan
cevin cigan ответил амурец
сегодня в 11:24
амурец:
как обычно в плей офф улетит на другую планету
Точняк,в 1/8 попадают на Францию и.......адиос амиго!
амурец
амурец ответил cevin cigan
сегодня в 11:07
cevin cigan:
Поглядим на инопланетянина в России!
как обычно в плей офф улетит на другую планету
grafff
grafff
сегодня в 11:03
Хорошо что не пришел
starche
starche
сегодня в 10:13
Барселона не очень переживает по этому поводу.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:53
Поглядим на инопланетянина в России!
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