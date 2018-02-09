Ди Мария: «Я был очень близок к переходу в „Барселону“»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария подтвердил, что мог перейти в «Барселону». Скорее всего, этот трансфер едва не случился прошлым летом.

«Я был очень близок к переходу в „Барселону“, но в итоге этого не случилось. Я удачно начал 2018 год и действительно счастлив. Мне нравится помогать команде результативными передачами больше, чем голами».

Также аргентинец поразмышлял на тему лучшего футболиста в мире.

«Месси лучший каждый год. Роналду - особый футболист, но Месси с другой планеты. У меня нет слов, чтобы описать игру Лео».