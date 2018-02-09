Мерсон: «„Арсенал“ должен заменить Венгера Конте»

Бывший игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон уверен, что «канонирам» нельзя упускать итальянца Антонио Конте, который вскоре может покинуть «Челси».

«На месте „Арсенала“ я позвонил бы Конте в тот же день, когда он уйдет из „Челси“. Такие тренеры на дороге не валяются.

„Арсеналу“ нужен именно такой специалист. Конте может наладить игру в обороне, а как только „канониры“ разберутся с защитой, они станут реальной силой.

Мне кажется, руководство обдумает этот вариант, но я считаю, что это будет безумием, если они откажутся от его приглашения»