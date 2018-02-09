  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Мерсон: «„Арсенал“ должен заменить Венгера Конте»

сегодня, 09:58

Бывший игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон уверен, что «канонирам» нельзя упускать итальянца Антонио Конте, который вскоре может покинуть «Челси».

«На месте „Арсенала“ я позвонил бы Конте в тот же день, когда он уйдет из „Челси“. Такие тренеры на дороге не валяются. 

„Арсеналу“ нужен именно такой специалист. Конте может наладить игру в обороне, а как только „канониры“ разберутся с защитой, они станут реальной силой. 

Мне кажется, руководство обдумает этот вариант, но я считаю, что это будет безумием, если они откажутся от его приглашения»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пети: «Ляказетту надо играть лучше или уходить летом»
Сегодня, 12:02 3
Сигурдарсон: «Исландия запросила 15 тысяч билетов на ЧМ, но получила 4 или 5 тысяч»
Сегодня, 09:35 11
Эмери: «ПСЖ верит в себя и в свою способность выигрывать такие матчи, как с „Реалом“»
Сегодня, 07:09 9
Коутиньо: «Хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“»
Сегодня, 06:40 5
Йедлин: «Хочу выиграть чемпионат мира в составе сборной США»
Сегодня, 06:23 8
Вальверде: «Надеюсь, в моём втором финале в „Барселоне“ мне повезёт больше»
Сегодня, 05:12 1
Обсудить
Все комментарии
Artuom
Artuom
сегодня в 12:35
ахахаха ну какой нафиг Конте... Ладно заменить Венгера можно(хз нужно ли), но не Антонио же... В Юве плакался и конфликтовал с руководством на тему "не тех мне покупаете игроков", в Челси тоже самое(ещё и дурацкие изменения вроде конфликта с Костой)... нафиг такое счастье Арсеналу?? Владельцы ведь точно также не будут покупать всех кого Конте захочет, Венгеру они хоть доверяют немного, всё таки стабильно денежку зарабатывает.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 12:15
Мерсону пора завязывать с футбольной аналитикой..
cannongun
cannongun
сегодня в 10:28
какой еще Конте. батя еще порулить желает
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:27
Венгер хоть не ноет от отсутствия трансферов, а Конте вечно жалуется что ему мало. Вряд ли он улучшит показатели Арсенала, да и разгромно проигрывать он уже научился.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:21
Не хотелось бы Конте у руля видеть))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:07
Венгера в Арсенале мумифицируют! У Конте шансов нет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100