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Слуцкий: «Рэмзи - мой любимчик в „Арсенале“. Идеальный игрок!»

сегодня, 11:41
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 15:30 Не начался

Российский специалист Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 27-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал». В частности, Слуцкий рассказал о своих любимых футболистах в составе двух команд.

«В „Тоттенхэме“ я обожаю Муссу Дембеле, он не все игры начинает в старте и далеко не очевидный лидер, о котором все говорят. Но когда он в оптимальном состоянии, у „Тоттенхэма“, может быть, лучшая пара опорных в Премьер-Лиге – наряду с Канте. Еще очень люблю пару центральных защитников Вертонген – Алдервейрелд. Они сильные футболисты, хотя Санчес сейчас посадил Алдервейрелда на лавку.

В „Арсенале“ очень стабилен Джака. За счет хорошей игры в средней линии он придал команде баланса между атакой и обороной. И, конечно, мой любимчик Рэмзи – я считаю, что такой игрок – счастье любого тренера. Сидит себе спокойно на лавке, если выходит – или забивает, или отдает передачу. В этом сезоне у него 6 голов и 6 голевых передач. У Озила – 11, у Ляказетта – 12. То есть Рэмзи в топ-3, причем играя меньше этих футболистов.

Его уровень почему-то очень недооценен: он забивает много решающих мячей, выигрывает ключевые матчи, а потом спокойно садится в запас и не устраивает скандалы. Идеальный игрок!»

Сам Слуцкий летом может трудоустроиться в Нидерландах.

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Все комментарии
dinoel
dinoel
сегодня в 13:05
Рэмзи - это внучёк Альфа Рамсэя?
Dream game
Dream game
сегодня в 13:01
на месте Венгера я засуетился бы, походу Ленчик положил свой профессиональный тренерский глаз на Арсенал
mntr13
mntr13
сегодня в 12:59
Пушкари вперед!
blitz
blitz
сегодня в 12:39
А ЧТО НАМ СКАЖЕТ ТОВАРИЩ КАРРЕРА?
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:37
Имеет право на такое мнение, как никак
311
311
сегодня в 12:28
Слуцкий намекнул, что ждет Рэмзи в Твенте!)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 12:28
Судя по заголовку, Лёня тренирует Арсенал))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 12:27
viv
viv ответил Гойло и Каккоев
сегодня в 12:25
Гойло и Каккоев:
Левонид метит на место Венгера
Леонид хоть не сидит как некоторые в одном чемпионате, и не боится новых вызовов.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:22
У Лёни один любимчик - Бигтести!
MaX10
MaX10
сегодня в 12:18
да уж, слуцкий похоже поплыл
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:16
Какой умный Леонид!).Без мыла в любой клуб залезет..)
Jum13
Jum13 ответил FILL3287
сегодня в 12:12
FILL3287:
а рекордсмен43 любимчик?
Смеется над вечными 0/0/6 )))
Typoк
Typoк ответил FILL3287
сегодня в 12:06
Уж явно не рекордсмены 0-7 и 1-18 пхахаха
Typoк
Typoк ответил VadCaz
сегодня в 12:04
И вода раньше была мокрее...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:02
Гагарин, иди космодром подметай, больше ты нинах не годен
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:00
Слуцкому конечно виднее!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
сегодня в 11:59
Через три месяца Слуцкий скажет "Дзюба - мой любимый игрок в Арменале"))
Jum13
Jum13
сегодня в 11:56
    Efimych
    Efimych
    сегодня в 11:54
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 11:54
      КАРЕРА: МОЙ ЛЮБИМЫЙ ИГРОК - ВИЛКОВ И БЕЗБОРОДОВ !

      ГЫ-ГЫ
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 11:54
      Леонид стал телезрителем
      Горожане
      Горожане
      сегодня в 11:51
      Остановите его хахахаха
      FILL3287
      FILL3287
      сегодня в 11:50
      а рекордсмен43 любимчик?
      FILL3287
      FILL3287 ответил Гойло и Каккоев
      сегодня в 11:50
      Гойло и Каккоев:
      Левонид метит на место Венгера
      а окажется в конюшни ил в пердиве!
      Bars kg
      Bars kg
      сегодня в 11:49
      Не совсем хороший вкус у человека
      Гойло и Каккоев
      Гойло и Каккоев
      сегодня в 11:47
      Левонид метит на место Венгера
      VadCaz
      VadCaz
      сегодня в 11:46
      А со стороны он медленный тормозок....Про Джаку лучше промолчать конечно....
      Наверно я совсем не разбираюсь в футболе, но не соглашусь со Слуцким - в Арсенале есть другие игроки которые намного получше на своих местах, а насчет идеального игрока Арсенала - это Денис Бергамп, Анри, Виера, Пирес - на своих позициях. С тех пор таких как бы не было))))
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