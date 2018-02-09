Слуцкий: «Рэмзи - мой любимчик в „Арсенале“. Идеальный игрок!»

Российский специалист Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 27-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал». В частности, Слуцкий рассказал о своих любимых футболистах в составе двух команд.

«В „Тоттенхэме“ я обожаю Муссу Дембеле, он не все игры начинает в старте и далеко не очевидный лидер, о котором все говорят. Но когда он в оптимальном состоянии, у „Тоттенхэма“, может быть, лучшая пара опорных в Премьер-Лиге – наряду с Канте. Еще очень люблю пару центральных защитников Вертонген – Алдервейрелд. Они сильные футболисты, хотя Санчес сейчас посадил Алдервейрелда на лавку.

В „Арсенале“ очень стабилен Джака. За счет хорошей игры в средней линии он придал команде баланса между атакой и обороной. И, конечно, мой любимчик Рэмзи – я считаю, что такой игрок – счастье любого тренера. Сидит себе спокойно на лавке, если выходит – или забивает, или отдает передачу. В этом сезоне у него 6 голов и 6 голевых передач. У Озила – 11, у Ляказетта – 12. То есть Рэмзи в топ-3, причем играя меньше этих футболистов.

Его уровень почему-то очень недооценен: он забивает много решающих мячей, выигрывает ключевые матчи, а потом спокойно садится в запас и не устраивает скандалы. Идеальный игрок!»

Сам Слуцкий летом может трудоустроиться в Нидерландах.