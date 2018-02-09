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Пети: «Ляказетту надо играть лучше или уходить летом»

сегодня, 12:02

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети полагает, что положение нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта стало в клубе очень шатким после приобретения «канонирами» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ляказетт забил 9 голов в 25 матчах АПЛ, но в последних 12 играх на его счету лишь 1 гол.

«Ляказетт находится под огромным давлением. Пришел Обамеянг, и, возможно, Александру уже слишком поздно что-то предпринимать. Ему нужно улучшать свою игру или уходить летом.

Венгер больше не верит в Ляказетта, его статистика за полгода не впечатляет. Думаю, Обамеянг именно тот, кто нужен „Арсеналу“».

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Все комментарии
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 12:19
Ляказетт умный, справится, он будет играть в ЛЕ, а Обама нет, он уже был заявлен за Боруссию! Обаму просто прикупили, чтобы связка громила АПЛ..
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 12:16
Но второго центрального нападающего нет, а это значит, кто же отпустит Ляказетта? Завтра Вертонген или Кейн поломают Обаму и кого ставить в центр?
MaX10
MaX10
сегодня в 12:15
венгер как всегда хотел удивить мир французким дорованием, но сам арсен далеко не гений, вот и результат
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