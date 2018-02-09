Пети: «Ляказетту надо играть лучше или уходить летом»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети полагает, что положение нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта стало в клубе очень шатким после приобретения «канонирами» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ляказетт забил 9 голов в 25 матчах АПЛ, но в последних 12 играх на его счету лишь 1 гол.

«Ляказетт находится под огромным давлением. Пришел Обамеянг, и, возможно, Александру уже слишком поздно что-то предпринимать. Ему нужно улучшать свою игру или уходить летом.

Венгер больше не верит в Ляказетта, его статистика за полгода не впечатляет. Думаю, Обамеянг именно тот, кто нужен „Арсеналу“».