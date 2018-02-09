  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Первый клуб Ляпорта получил 1 % от трансфера, что спасло его от банкротства

сегодня, 12:16

Защитник Эмерик Ляпорт этой зимой перешел из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро. При этом 1 % от суммы трансфера (650 тысяч евро) получил французский «Ажен» - первый клуб Ляпорта, где он воспитывался и играл с 6 до 16 лет. 

В данный момент клуб играет в восьмом дивизионе Франции и до перехода Ляпорта в «Сити» он находился на гране разорения.

«Эти деньги неожиданно постучали в нашу дверь. Прекрасная награда за наши усилия. Без этих средств пришлось бы закрыть клуб в конце сезона, так как мы не смогли бы оплатить эксплуатационные расходы», — сообщил владелец «Ажена» Жан-Клод Брунель.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» на выезде обыграла «Валенсию». Коутиньо отличился голом
Сегодня, 01:23 80
«Вест Бромвич» поддержал Джея Родригеса, обвиненного в расизме
Вчера, 22:45 3
Фелипе Андерсон тренируется в одиночестве из-за конфликта с Индзаги
Вчера, 18:17 2
ВАДА: «Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого спортсмена»
Вчера, 06:25 10
«Севилья» вышла в финал Кубка Испании
Вчера, 01:22 7
«Порту» переиграл «Спортинг» в первом полуфинальном матче Кубка Португалии
Вчера, 01:11 2
Обсудить
Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 12:44
Готовая история для голливудского фильма.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 12:29
Красиво. Примерно как Монте-Кристо спас Морреля
ДСА
ДСА
сегодня в 12:28
8 дивизион - это что-то типа первенства двора. Победитель выходит на районные соревнования. 650 тыс. можно просто распилить на всех.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил LOpp
сегодня в 12:26
LOpp:
во Франции клуб вырастивший игрока получает 1% от трансфера. в России Терентьев, Мевля, Нобоа, Ерохин и Полоз при действующих контрактах БЕСПЛАТНО переходят из Ростова в Зенит. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.
Они же за трофеями пошли)))
311
311 ответил LOpp
сегодня в 12:26
LOpp:
во Франции клуб вырастивший игрока получает 1% от трансфера. в России Терентьев, Мевля, Нобоа, Ерохин и Полоз при действующих контрактах БЕСПЛАТНО переходят из Ростова в Зенит. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.
Деньги ваших бабушек экономит Зенит!)
LOpp
LOpp
сегодня в 12:24
во Франции клуб вырастивший игрока получает 1% от трансфера.

в России Терентьев, Мевля, Нобоа, Ерохин и Полоз при действующих контрактах БЕСПЛАТНО переходят из Ростова в Зенит.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.
311
311
сегодня в 12:24
Надо еще куда-нибудь перепродать его, глядишь и в седьмой дивизион поднимутся!)
Jum13
Jum13
сегодня в 12:21
Неисповедимы пути Господни!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 12:21
У Мансура большое сердце, если не знали))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100