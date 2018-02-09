Первый клуб Ляпорта получил 1 % от трансфера, что спасло его от банкротства

Защитник Эмерик Ляпорт этой зимой перешел из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро. При этом 1 % от суммы трансфера (650 тысяч евро) получил французский «Ажен» - первый клуб Ляпорта, где он воспитывался и играл с 6 до 16 лет.
В данный момент клуб играет в восьмом дивизионе Франции и до перехода Ляпорта в «Сити» он находился на гране разорения.
«Эти деньги неожиданно постучали в нашу дверь. Прекрасная награда за наши усилия. Без этих средств пришлось бы закрыть клуб в конце сезона, так как мы не смогли бы оплатить эксплуатационные расходы», — сообщил владелец «Ажена» Жан-Клод Брунель.
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это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.
в России Терентьев, Мевля, Нобоа, Ерохин и Полоз при действующих контрактах БЕСПЛАТНО переходят из Ростова в Зенит.
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это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.