Первый клуб Ляпорта получил 1 % от трансфера, что спасло его от банкротства

Защитник Эмерик Ляпорт этой зимой перешел из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро. При этом 1 % от суммы трансфера (650 тысяч евро) получил французский «Ажен» - первый клуб Ляпорта, где он воспитывался и играл с 6 до 16 лет.

В данный момент клуб играет в восьмом дивизионе Франции и до перехода Ляпорта в «Сити» он находился на гране разорения.

«Эти деньги неожиданно постучали в нашу дверь. Прекрасная награда за наши усилия. Без этих средств пришлось бы закрыть клуб в конце сезона, так как мы не смогли бы оплатить эксплуатационные расходы», — сообщил владелец «Ажена» Жан-Клод Брунель.