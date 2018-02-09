В Самаре появятся плавучие гостиницы для гостей чемпионата мира

В Самаре на реке Волга к ЧМ-2018 появятся плавучие гостиницы. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

«Продажи билетов [на игры ЧМ] идут достаточно активно, и мы понимаем, что спрос будет достаточно серьезный. Вполне возможно, что по гостиницам будет у нас определенная потребность в дополнительных средствах размещения. Сейчас многие операторы уже договариваются с круизными компаниями, чтобы на период чемпионата мира использовать в том числе и речной флот как плавучие гостиницы».

По словам Мальцева, процедуру классификации в преддверии ЧМ-2018 прошли 363 гостиницы Самарской области.

В октябре сообщалось, что Самара отстает от графика подготовки к мундиалю.