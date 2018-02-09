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В Самаре появятся плавучие гостиницы для гостей чемпионата мира

вчера, 14:38

В Самаре на реке Волга к ЧМ-2018 появятся плавучие гостиницы. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

«Продажи билетов [на игры ЧМ] идут достаточно активно, и мы понимаем, что спрос будет достаточно серьезный. Вполне возможно, что по гостиницам будет у нас определенная потребность в дополнительных средствах размещения. Сейчас многие операторы уже договариваются с круизными компаниями, чтобы на период чемпионата мира использовать в том числе и речной флот как плавучие гостиницы».

По словам Мальцева, процедуру классификации в преддверии ЧМ-2018 прошли 363 гостиницы Самарской области.

В октябре сообщалось, что Самара отстает от графика подготовки к мундиалю.

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Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
вчера в 17:43
Здравый ход! Если, что буянов за борт и дело с концами!
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
вчера в 16:56
какое же убожество этот новый типо сайт....
киньте плиз дорогу на старую версию кто может
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 16:31
Кто же вас вылавливать то будет?.............МЧС?
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 15:52
Я уж думал плавучие дома заказали, вместо дренажа.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:34
На кораблях должен быть сухой закон, иначе пассажиры сами потонут.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 14:58
У них там парник на стадионе упал, какие плавучие гостиницы?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:55
Возле Англии тоже говорят видели две атомные подводные "плавучие гостиницы".....
Так.....на всякий случай...))
Мельгарехо
Мельгарехо
вчера в 14:55
после весеннего разлива Волги там много плавучих зданий
mntr13
mntr13
вчера в 14:50
Будем топить соперников
Alex-96
Alex-96
вчера в 14:49
Сколотят плоты из поддонов и запустят по реке. Эконом гостиница будет.
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