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Красножан: «„Химки“ - очень интересный проект»

вчера, 14:59

Новоиспеченный наставник «Химок» Юрий Красножан прокомментировал своё назначение.

«Вообще общение началось позавчера, решение было принято быстро, потому что проект очень интересный и для меня честь в нем поучаствовать. По поводу срока контракта мы в процессе переговоров. После сборной Казахстана у меня было два года сознательной паузы, ситуация в семье складывалась так, что нужно было воспользоваться этим перерывом. Но это не значит, что футбол был для меня в стороне и я им не занимался.

Сейчас нет конкретных сроков, когда выходить в Премьер-Лигу, нужно просто создать крепкую команду в области, региональную систему подготовки профессиональных футболистов - это задача людей из регионального министерства спорта. Сейчас нереально ставить задачи, например, попасть в переходные матчи, ведь на сегодняшний день стоит вопрос сохранения прописки в первом дивизионе с последующим развитием».

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Все комментарии
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 20:43
Что там может быть интересного)
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 16:38
Юра наладит(если с баблом проблем не будет)
drug01
drug01
вчера в 15:14
Пора переходить к практике!!!!Удачи!
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