Красножан: «„Химки“ - очень интересный проект»

Новоиспеченный наставник «Химок» Юрий Красножан прокомментировал своё назначение.

«Вообще общение началось позавчера, решение было принято быстро, потому что проект очень интересный и для меня честь в нем поучаствовать. По поводу срока контракта мы в процессе переговоров. После сборной Казахстана у меня было два года сознательной паузы, ситуация в семье складывалась так, что нужно было воспользоваться этим перерывом. Но это не значит, что футбол был для меня в стороне и я им не занимался.

Сейчас нет конкретных сроков, когда выходить в Премьер-Лигу, нужно просто создать крепкую команду в области, региональную систему подготовки профессиональных футболистов - это задача людей из регионального министерства спорта. Сейчас нереально ставить задачи, например, попасть в переходные матчи, ведь на сегодняшний день стоит вопрос сохранения прописки в первом дивизионе с последующим развитием».