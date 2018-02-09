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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
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Луческу: «Хочу, чтобы в России меня не воспринимали как врага»

вчера, 17:01

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу в интервью российскому СМИ сообщил, что его высказывания на русском языке, возможно, порой не так интерпретируют, поэтому румын пообщался с журналистами на английском.

«Я не понимаю, почему все стали против меня. Может, дело в том, что мне приписали слова: „Все журналисты – глупые люди“, хотя это неправда. Я их адресовал конкретному человеку, который постоянно провоцировал меня безо всяких оснований. Только одного журналиста я назвал глупым. А мне постоянно это припоминают.

Думаете, я плохо отношусь к „Зениту“? Совсем нет. Я остался в отличных отношениях с председателем совета директоров Александром Дюковым. Очень его уважаю. Понимаю, что решения принимались из-за атмосферы вокруг клуба. Наверное, поэтому мне не дали поработать еще один год.

Уважаю Россию и ее жителей, а маленькие проблемы могут возникать везде. Да, я много говорил в своих интервью, но всего лишь хотел защитить своих игроков. Это моя работа. Мне надо было обязательно высказаться о том, что я видел своими глазами. Разве кто-то ставит под сомнение эти ошибки? Протест – нормальная форма коммуникации во всех сферах: экономики, политики, науки. Я не атаковал конкретных людей, а протестовал против системы.

Я согласился поговорить с вами из-за того, чтобы меня не воспринимали в России как врага. В России у меня все было в порядке».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
вчера в 23:54
Да какой ты враг!
311
311
вчера в 22:19
Против российской системы протестовать бесполезно!)
Miaf
Miaf
вчера в 21:00
У меня луческа воспринимается только с
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 20:52
"Я пытался развалить Зенит во благо России"
azures
azures
вчера в 20:21
Нормальный тренер, он понимал, что с пупсиками лучше играть 5-0.
Слайш
Слайш
вчера в 19:47
Да за развал Зенита тут тебя вообще-то героем чтят ))
Goal2
Goal2
вчера в 19:33
мирчу красаучег
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил ziborock
вчера в 19:31
ziborock:
Старичок уж явно получше Манчини! При нем в Зените даже бревна играли!
хорошие болельщики у спартака, одни поросята
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 19:29
Мирчу это же раша, одни сундуки
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
вчера в 19:22
Так никто как к врагу и не относится, а вот плаксе у которого во всем виноваты судьи и нахлебнику да ))
drug01
drug01
вчера в 19:18
Зенит его очень хорошо отблагодарил......
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:07
Одно слово - цыган!
Мельгарехо
Мельгарехо
вчера в 18:46
    МКС
    МКС
    вчера в 18:36
    Какой враг? Нет , просто нытик.
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    вчера в 18:15
    Нам очень понравились итоги работы Будулая
    denmig
    denmig
    вчера в 18:12
    Хахахах! щелкопер, который вынул без дела кучу лишнего из разпрома, претендует на добряка!? Хахахах! Даже питерцы душу из него вынут!
    ziborock
    ziborock
    вчера в 18:10
    Старичок уж явно получше Манчини! При нем в Зените даже бревна играли!
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 18:09
      Spartak_Rulit
      Spartak_Rulit
      вчера в 18:05
      ты не враг ты лучший тренер за последние годы Мирча) Приезжай давай нечего тем там в Европе тухнуть, возглавляй Зенит и к новым победам))
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 17:53
      Жаль не дали поработать до конца
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      вчера в 17:40
      Врага еще надо заслужить...
      Морозовский
      Морозовский
      вчера в 17:33
      Мирча! Как ты глубоко ошибаешься! МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ДАЖЕ УВАЖАЕМ! А НА БОМЖЕЙ С БАКЛАНАМИ НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЯ!
      колледж
      колледж
      вчера в 17:31
      На врага нетянет —так ,нытик болотный!
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA ответил Dominators
      вчера в 17:22
      Dominators:
      **Я не понимаю, почему все стали против меня. Может, дело в том, что мне приписали слова: „Все журналисты – глупые люди“, хотя это неправда. Я их адресовал конкретному человеку, который постоянно провоцировал меня безо всяких оснований. Только одного журналиста я назвал глупым. А мне постоянно это припоминают.** Думаю слова Луческу предназначались Геннадию Орлову .
      а я думал Журавлеву
      FILL3287
      FILL3287
      вчера в 17:15
      Вернись в болото!
      Верим в проект)))
      Dominators
      Dominators
      вчера в 17:11
      **Я не понимаю, почему все стали против меня. Может, дело в том, что мне приписали слова: „Все журналисты – глупые люди“, хотя это неправда. Я их адресовал конкретному человеку, который постоянно провоцировал меня безо всяких оснований. Только одного журналиста я назвал глупым. А мне постоянно это припоминают.**
      Думаю слова Луческу предназначались Геннадию Орлову .
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