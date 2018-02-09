Луческу: «Хочу, чтобы в России меня не воспринимали как врага»

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу в интервью российскому СМИ сообщил, что его высказывания на русском языке, возможно, порой не так интерпретируют, поэтому румын пообщался с журналистами на английском.

«Я не понимаю, почему все стали против меня. Может, дело в том, что мне приписали слова: „Все журналисты – глупые люди“, хотя это неправда. Я их адресовал конкретному человеку, который постоянно провоцировал меня безо всяких оснований. Только одного журналиста я назвал глупым. А мне постоянно это припоминают.

Думаете, я плохо отношусь к „Зениту“? Совсем нет. Я остался в отличных отношениях с председателем совета директоров Александром Дюковым. Очень его уважаю. Понимаю, что решения принимались из-за атмосферы вокруг клуба. Наверное, поэтому мне не дали поработать еще один год.

Уважаю Россию и ее жителей, а маленькие проблемы могут возникать везде. Да, я много говорил в своих интервью, но всего лишь хотел защитить своих игроков. Это моя работа. Мне надо было обязательно высказаться о том, что я видел своими глазами. Разве кто-то ставит под сомнение эти ошибки? Протест – нормальная форма коммуникации во всех сферах: экономики, политики, науки. Я не атаковал конкретных людей, а протестовал против системы.

Я согласился поговорить с вами из-за того, чтобы меня не воспринимали в России как врага. В России у меня все было в порядке».