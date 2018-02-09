Руни: «После завершения карьеры хочу возглавить „Эвертон“»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни надеется, что ему удастся стать главным тренером клуба после завершения карьеры.

«В будущем хочу стать тренером. Я бы хотел возглавить „Эвертон“ или, может быть, войти в тренерский штаб клуба. Если это будет невозможно, то я рассмотрю другие варианты», - сказал Руни.

Ранее Руни прокомментировал трансфер форварда Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».