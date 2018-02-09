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Бенитес: «Мы готовы к игре с „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 20:00
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 17:15 Не начался

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заявил, что команда подходит в хорошем расположении духа к предстоящему матчу с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

«Мы готовы к предстоящему матчу. Будем ли мы играть от обороны? Почему бы и нет. Если это принесет положительный результат, то да, мы будем играть от обороны. Наша основная задача - набрать очки. Это важно, поскольку сезон близится к завершению», - сказал Бенитес.

Напомним, что в первом круге «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:19
Я думаю победит Манчестер Юнайтед
sihafazatron
sihafazatron ответил Владимир Ушаков
вчера в 20:24
Владимир Ушаков:
Значит приведется взламывать очередной автобус
автобусное дерби)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:10
Значит приведется взламывать очередной автобус
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