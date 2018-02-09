Бенитес: «Мы готовы к игре с „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заявил, что команда подходит в хорошем расположении духа к предстоящему матчу с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.



«Мы готовы к предстоящему матчу. Будем ли мы играть от обороны? Почему бы и нет. Если это принесет положительный результат, то да, мы будем играть от обороны. Наша основная задача - набрать очки. Это важно, поскольку сезон близится к завершению», - сказал Бенитес.

Напомним, что в первом круге «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1.