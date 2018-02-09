Марез: «Будьте уверены, я буду отдавать „Лестеру“ все свои силы»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который сегодня вернулся к тренировкам с командой, выступил с заявлением по этому поводу.



Напомним, что футболист пропустил несколько тренировок команды в знак протеста, что клуб отказался продавать его «Манчестер Сити» этой зимой.



«Я являюсь частью того „Лестера“, который выиграл английскую Премьер-Лигу и квалифицировался в Лигу чемпионов. Наши с клубом цели едины. Я отдавался на все сто процентов клубу и продолжу это делать и дальше. Будьте уверены, я буду по полной выкладываться на футбольном поле, пока являюсь частью „Лестера“», - сказал Марез.