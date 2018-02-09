Манчини: «Заболотный борется абсолютно за каждый мяч, он особенно хорош на втором этаже»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что с приходом в клуб Антона Заболотного у команды появилась возможность играть дальним пасом на нападающего.



«В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты. У нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры — дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.



Разница между Антоном и Артемом Дзюбой в том, что Заболотный борется абсолютно за каждый мяч. Возможно, он не всегда его отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси», - сказал Манчини.