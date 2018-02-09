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Манчини: «Заболотный борется абсолютно за каждый мяч, он особенно хорош на втором этаже»

вчера, 23:01

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что с приходом в клуб Антона Заболотного у команды появилась возможность играть дальним пасом на нападающего.

«В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты. У нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры — дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.

Разница между Антоном и Артемом Дзюбой в том, что Заболотный борется абсолютно за каждый мяч. Возможно, он не всегда его отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси», - сказал Манчини.

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Все комментарии
Волгодон № 2
Волгодон № 2
сегодня в 00:52
Дзюбу можно понять... и простить.
))))))))))))))))))
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:38
Мне уже становится жаль Дзюбу,его опускают все кому не лень...
vistory
vistory
сегодня в 00:19
Для спартака самое то, будет бить ему и сверху и снизу.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Nikola45
вчера в 23:56
Nikola45:
Наши Тарасовские друзья! Мяспром наш дорогой! Вам не понять тонкостей в футболе! А посему эта статья была написана не для вас! ))
Я- болельщик ДИНАМО, но в матчах Спартак- Зенит, я за Спартак, хотя очень уважаю и люблю Ленинград.
andre_can
andre_can
вчера в 23:45
главное, чтоб проявлял себя в каждом матче!
Nikola45
Nikola45 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:44
Napoleon Bonapart:
А, то взбодрило, что Морозовский, тонко подметил юмор. Ведь надо иметь незаурядные юмористические данные, чтобы увидеть то, что не видят тренеры Зенита. А всего навсего, действительно, надо просто удачно попасть в Заболотного, чтобы получить результат, а руководство питерцев, этого упорно не хочет видеть, а как известно, все гениальное просто! Морозовский- гений!
Я вам уже ответил ниже вашего поста! ))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Nikola45
вчера в 23:43
Nikola45:
А что это вас так взбодрило? ))
А, то взбодрило, что Морозовский, тонко подметил юмор. Ведь надо иметь незаурядные юмористические данные, чтобы увидеть то, что не видят тренеры Зенита. А всего навсего, действительно, надо просто удачно попасть в Заболотного, чтобы получить результат, а руководство питерцев, этого упорно не хочет видеть, а как известно, все гениальное просто! Морозовский- гений!
Nikola45
Nikola45
вчера в 23:39
Наши Тарасовские друзья! Мяспром наш дорогой! Вам не понять тонкостей в футболе! А посему эта статья была написана не для вас! ))
Nikola45
Nikola45 ответил VV V
вчера в 23:36
Мне уже за вас выписали желтую! )) Так что больше не ведусь ))
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
вчера в 23:36
ага,но в основе всё равно играть не будит,мы просто ослабили конкурента - добавил Манчини😅
Nikola45
Nikola45 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:35
Napoleon Bonapart:
Ахахахаха!!! Давно так не смеялся, просто супер!!!
А что это вас так взбодрило? ))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
вчера в 23:35
Морозовский:
Заболотный - новый Дзюба! В него надо попасть! А некому!
Ахахахаха!!! Давно так не смеялся, просто супер!!!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 23:33
тарасня возбудилась стремясь к марту
drug01
drug01
вчера в 23:33
Петух клюнет,результата не будет и этого отправит в запас!
Nikola45
Nikola45 ответил VV V
вчера в 23:30
VV V:
Лучше следи за трансфером 45-м (штук футболистов), который будет куплен за государственный счёт !
Вам мелочи отсыпать? )) Может купите кого нить! )) На Дзюбу то конечно не хватит но на без рыбье и Палено коник ))
VV V
VV V ответил Nikola45
вчера в 23:28
Nikola45:
Держитесь вам осталось три дня! )) И будьте счастливы если Цревна на вашем продуваемом всеми ветрами стадионе замерзнет ))
Лучше следи за трансфером 45-м (штук футболистов), который будет куплен за государственный счёт !
Nikola45
Nikola45 ответил VV V
вчера в 23:25
VV V:
Риторический вопрос: почему ГФКЗ ( Государственный Футбольный Клупппп Зенит) пользуется общими государственными деньгами и жрёт эти денежные средства в одно питерское ненасытное лицо ? Этот вопрос надо ставить на уровень Государственной Думы или в Совет Федерации.........
Держитесь вам осталось три дня! )) И будьте счастливы если Цревна на вашем продуваемом всеми ветрами стадионе замерзнет ))
Nikola45
Nikola45 ответил VV V
вчера в 23:24
VV V:
Риторический вопрос: почему ГФКЗ ( Государственный Футбольный Клупппп Зенит) пользуется общими государственными деньгами и жрёт эти денежные средства в одно питерское ненасытное лицо ? Этот вопрос надо ставить на уровень Государственной Думы или в Совет Федерации.........
    VV V
    VV V
    вчера в 23:23
    Риторический вопрос: почему ГФКЗ ( Государственный Футбольный Клупппп Зенит) пользуется общими государственными деньгами и жрёт эти денежные средства в одно питерское ненасытное лицо ? Этот вопрос надо ставить на уровень Государственной Думы или в Совет Федерации.........
    mangoх12
    mangoх12 ответил Nikola45
    вчера в 23:20
    Nikola45:
    Как далеко мороз занесло ))
    Холодильник нельзя долго открытым держать) - спартачем станешь
    Nikola45
    Nikola45
    вчера в 23:20
    Завтра хорошая тренировка будет! Сыроваренный цех вы Марибор помните? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил mangoх12
    вчера в 23:19
    mangoх12:
    это ростовский морозко)
    Как далеко мороз занесло ))
    mangoх12
    mangoх12 ответил Nikola45
    вчера в 23:18
    Nikola45:
    Холодно в Москве ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил 311
      вчера в 23:15
      311:
      Более мотивированный Дзюбозаменитель, не более!)
      Дзюба тоже начиная боролся за все! А после пальцы веером!
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 23:15
      Скоро увидим в матче с Селтиком.
      Nikola45
      Nikola45 ответил mangoх12
      вчера в 23:15
      mangoх12:
      чет в последнее время тебя конкретно морозит)
      Холодно в Москве ))
      311
      311
      вчера в 23:12
      Более мотивированный Дзюбозаменитель, не более!)
      mangoх12
      mangoх12 ответил Морозовский
      вчера в 23:12
      Морозовский:
      Заболотный - новый Дзюба! В него надо попасть! А некому!
      чет в последнее время тебя конкретно морозит)
      Nikola45
      Nikola45 ответил ПерекатиПоле
      вчера в 23:09
      ПерекатиПоле:
      У Дзюбы очень слабая футбольная школа, Заболотный выигрывает в этом компоненте.
      Согласен Спартаковская школа одна из худших! У них настрой Да Я, да Мы!
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 23:08
      Три нападающих это уже перебор, кто-то будет сидеть на лавке.
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