Пейчинович: «„Локомотив“ готов и к „Ницце“, и ко всему сезону»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после контрольного матча со «Стремгодсетом» (2:2) подвёл итоги сборов и поделился ожиданиями от второй половины сезона:

«Несколько лет назад, когда мы разгромили „Стремгодсет“ 15:0, у них был совсем другой состав. За четыре года всё изменилось. „Стремсгодсет“ сейчас намного сильнее.

Я думаю, мы готовы и к „Ницце“, ко всему сезону. Тяжело мотивировать себя на товарищеские матчи. Не стоит переживать из-за результатов на сборах, хотя некоторые моменты ещё нужно исправить. Корректировать нужно действия в обороне. Играть нужно компактнее. Нужно больше мотивации и концентрации. В атаке же всё хорошо. Сегодня мы забили два красивых гола.

Впервые за время сборов не было замен в перерыве? Это показывает, что мы готовы играть по 90 минут».