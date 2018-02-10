Сёмин: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги контрольного матча против «Стремсгодсета» (2:2):

«Практически все футболисты провели по 90 минут. С „Ференцварошем“ выйдет другая группа игроков. Потом определимся с состоянием футболистов и составом на первый матч против „Ниццы“.

Замечания у меня в первую очередь по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся. Я бы даже не назвал это ошибками – скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее.

Из положительного – великолепный мяч забил Фернандеш. Два хороших момента было у Ари и Миранчука, который сыграл все 90 минут после небольшого повреждения. Контрольные матчи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался».