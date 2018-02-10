Шатов: «Верю в себя и „Краснодар“, который поможет мне попасть на ЧМ-2018»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет23.653.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет1.227.214.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургФонбет1.355.18.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаФонбет1.524.355.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет1.226.312.5
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесФонбет1.653.85.3
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико МФонбет6.43.81.57
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет1.256.89.1
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб МиланМиланФонбет4.553.61.78
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет1.623.925.45
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 74’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 2:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошФонбет2.13.553.15
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет15.56.751.18
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет3.253.252.25

Шатов: «Верю в себя и „Краснодар“, который поможет мне попасть на ЧМ-2018»

сегодня, 02:24

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов дал первое интервью после своего перехода из «Зенита»:

«Разговаривали с Игорем Шалимовым, тренер объяснил, в какой позиции он меня видит, и я с ним согласен. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и партнёров по команде.

Первые впечатления – положительные. Я провёл одну тренировку. Всё через мяч: квадраты, футбол. Все партнеры дружелюбные и приняли меня хорошо. Вчера я впервые вышел на поле в майке „Краснодара“. Чувствовал себя уверенно. Жалко, что в дебютном матче проиграли. Первый блин комом. Но думаю, будет время это исправить.

Я ставлю самые максимальные задачи перед собой. Верю в себя, в свою команду, которая добьётся хороших результатов и поможет мне попасть на ЧМ-2018».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом»
Сегодня, 11:36 0
Мэр Краснодара: «Сборная Испании сделала отличный выбор»
Сегодня, 04:43 7
Сёмин: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
Сегодня, 01:31 5
Пейчинович: «„Локомотив“ готов и к „Ницце“, и ко всему сезону»
Сегодня, 01:17 3
Манчини: «Заболотный борется абсолютно за каждый мяч, он особенно хорош на втором этаже»
Вчера, 23:01 36
Гатагов: «Сейчас я без клуба, пока хороших вариантов нет»
Вчера, 22:18 13
Обсудить
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 11:57
на ЧМ-2018 попадёт, но только как зритель, и в этом от него толку будет больше
Zeychba
Zeychba ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 11:25
NoKerzhNoParty:
Верните нормальный вид соккеру! Хотя бы рабочую ссылку на нормальный человеческий вид!
https://www.soccer.ru/?new_design=0
denmig
denmig
сегодня в 11:07
...и я с ним согласен! - Хахахах! как будто его вообще спрашивали! где скажут, там и бегать будешь! иначе - снова на скамейку!
Carcasss
Carcasss
сегодня в 11:04
в квадраты поиграл, понимаешь..
растёт игрочище
kastites
kastites
сегодня в 10:43
Карьера этого футболера закончилась
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 10:24
Верните нормальный вид соккеру! Хотя бы рабочую ссылку на нормальный человеческий вид!
Аденн
Аденн
сегодня в 07:46
нет олежка, апосля зениты, которая из футболистов делает игруль в ногомяч. ты вряд ли подымишься.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:47
    piercman
    piercman ответил MIKITA463295
    сегодня в 02:55
    MIKITA463295:
    На чм тебе точно не попасть,ты как Дзюба поздно очухался,раньше думать надо было...
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 02:36
      На чм тебе точно не попасть,ты как Дзюба поздно очухался,раньше думать надо было...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100