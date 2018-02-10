Шатов: «Верю в себя и „Краснодар“, который поможет мне попасть на ЧМ-2018»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов дал первое интервью после своего перехода из «Зенита»:

«Разговаривали с Игорем Шалимовым, тренер объяснил, в какой позиции он меня видит, и я с ним согласен. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и партнёров по команде.

Первые впечатления – положительные. Я провёл одну тренировку. Всё через мяч: квадраты, футбол. Все партнеры дружелюбные и приняли меня хорошо. Вчера я впервые вышел на поле в майке „Краснодара“. Чувствовал себя уверенно. Жалко, что в дебютном матче проиграли. Первый блин комом. Но думаю, будет время это исправить.

Я ставлю самые максимальные задачи перед собой. Верю в себя, в свою команду, которая добьётся хороших результатов и поможет мне попасть на ЧМ-2018».