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Эмери о Роналду: «Лучшие в мире игроки всегда проявляют себя в больших матчах»

сегодня, 03:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери в преддверии первого матча с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов отдал должное команде соперника:

«„Реал“ – лучшая команда в мире на данный момент с точки зрения завоёванных титулов, и в их составе собраны одни из лучших в мире футболистов. Криштиану – их лидер. А лучшие из лучших всегда проявляют себя в больших матчах. У них есть такие футболисты, но и у нас тоже».

Недавно Эмери также подчеркнул, что в ПСЖ верят в то, что могут пройти «Реал» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 11:34
ну надеюсь так и будет и Рон напихает вам пару тройку голов!!! удачи Реалу и вперед к победе!!! надеюсь что неудачу в ла-лиге. перечеркнет отличное выступление в плейофф ЛЧ!!!
амурец
амурец
сегодня в 10:57
а ведь прав Эмери Роналде себя проявляет именно в плей офф, а гном набивает стату только в групповых этапах и то только против слабых команд
Тysоn
Тysоn
сегодня в 10:51
Ну разумеется ты прав Эмери..Аргентинскую блоху в больших матчах не видно..3 финала ЛЧ, и лишь в одном забил голы..3 финала со сборной и ноль голов и побед..В плей-офф ЛЧ его вообще не видно..А Роналду-это дучший игрок мира..4 финала ЛЧ-4 гола..ЛЧ -Тунир Роналду)
cevin cigan
cevin cigan ответил ArtNow
сегодня в 09:23
ArtNow:
Причём тут другие игроки? Мы говорим об Оффсайду.
Мы??? Кто мы??? Пока что,кроме ArtNow подобную чушь,никто не написал.
ArtNow
ArtNow ответил cevin cigan
сегодня в 09:16
cevin cigan:
А ни чё так,что Рон лучший голеадор в играх плей офф ЛЧ? Вот недорослик и правда,улетает на другую планету(особенно в сборной)
Причём тут другие игроки? Мы говорим об Оффсайду.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:15
Так оно и будет, Роналду зарешает в этом противостоянии
cevin cigan
cevin cigan ответил ArtNow
сегодня в 07:58
ArtNow:
Роналду в больших матчах меняет фамилию и становится - Оффсайду
А ни чё так,что Рон лучший голеадор в играх плей офф ЛЧ? Вот недорослик и правда,улетает на другую планету(особенно в сборной)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 04:02
Весь мир ждет этой битвы,с уважением отношусь к Эмери ,но болеть буду за Реал,нелюбовь к Неймару слишком уж большая...
ArtNow
ArtNow
сегодня в 03:56
Роналду в больших матчах меняет фамилию и становится - Оффсайду
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 03:16
Ну да, не говоря о плаксе месси.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 03:15
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