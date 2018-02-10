Эмери о Роналду: «Лучшие в мире игроки всегда проявляют себя в больших матчах»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери в преддверии первого матча с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов отдал должное команде соперника:

«„Реал“ – лучшая команда в мире на данный момент с точки зрения завоёванных титулов, и в их составе собраны одни из лучших в мире футболистов. Криштиану – их лидер. А лучшие из лучших всегда проявляют себя в больших матчах. У них есть такие футболисты, но и у нас тоже».

Недавно Эмери также подчеркнул, что в ПСЖ верят в то, что могут пройти «Реал» в Лиге чемпионов.