Конте: «„Челси“ необходимо прервать печальную серию, хоть это и будет непросто»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Вест Бромвичем» в чемпионате Англии отметил, что его команде будет непросто прервать неудачную серию из трёх поражений подряд. Напомним, подопечные Конте уступили «Арсеналу» в полуфинале Кубка Лиги, а затем потерпели два разгромных поражения в АПЛ от «Борнмута» и «Уотфорда».

«Мне нравится играть в футбол, и я стараюсь доминировать в матче. Чтобы у нас это получалось, нам необходим сильный игрок, личность на поле, который бы умело обращался с мячом. Матч с „Уотфордом“ стал кошмаром для нас. Но такое случается. Самое важное – чтобы это был единичный случай.

Нам необходимо прервать эту печальную серию, попытаться набрать три очка. Будет непросто, потому что в такой ситуации просто быть не может, вы сами понимаете, немного не хватает уверенности в себе, но нам нужно верить в то, что мы делаем, верить в наш стиль футбола и стараться набрать три очка.

Мы говорим о футболистах, которые много лет играют на высочайшем уровне. Если честно, я уверен, что такие игроки должны найти в себе силы победить страх».