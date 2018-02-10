Мэр Краснодара: «Сборная Испании сделала отличный выбор»

Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал решение сборной Испании базироваться в столице Краснодарского края во время ЧМ-2018. Ранее ФИФА опубликовала список тренировочных баз, которые будут использовать команды во время чемпионата мира в России.

«К сожалению, Краснодар не принимает игры чемпионата [мира]. Но мы не остаёмся в стороне. Хочу заметить, что команда сделала отличный выбор и будет тренироваться на базе одной из лучших академий футбола в нашей стране.

Краснодар болеет футболом. Это очень ярко доказал недавний матч юношеских команд „Краснодара“ и „Реала“. Полный стадион – больше 30 тысяч зрителей. А теперь к нам приедут мэтры, одна из сильнейших и любимых горожанами команд, принимать сборную Испании – это, конечно, большой подарок».