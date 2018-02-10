Венгер: «Обамеянга ещё слишком рано сравнивать с лучшим игроком в истории „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, насколько сильно новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг похож на бывшего голеадора «канониров» Тьерри Анри:

«Я бы сказал, что по движению он напоминает Тьерри Анри, но его ещё слишком рано сравнивать с лучшим игроком, который когда-либо выступал за этот клуб.

Он провёл один матч, но это хорошее начало. Он блестяще реализовал опасный момент. Вообще он хороший финишёр. Когда ты забиваешь столько мячей за столько лет, это не может быть просто совпадением. Он способен забивать даже тогда, когда перед ним стоят пятеро защитников. Так что когда игроки могут повторить это на высшем уровне, это означает, что они обладают этим голевым чутьём».

Напомним, Обамеянг отличился голом в своей дебютной игре за «Арсенал» против «Эвертона» (5:1).