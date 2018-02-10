Неймар: «Не ожидал, что в ПСЖ для меня всё будет складываться так хорошо»

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что столь успешное начало нового для него этапа карьеры в ПСЖ стало игрока приятной неожиданностью. В текущем сезоне на счету бразильца 27 забитых мячей и 16 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

«Я не ожидал, что в ПСЖ для меня все будет складываться так хорошо. Мои статистика великолепна, но, в первую очередь, я здесь для того, чтобы помогать команде, помогать одноклубникам, делать все, что в моих силах, день за днем, матч за матчем - это самое важное. Так много я еще не забивал, но теперь я хочу добиться большего, забить больше, играть лучше. Надеюсь, у меня все будет получаться и дальше.

Это лишь начало! Я просто стараюсь играть в свой футбол, забивать и отдавать результативные передачи. Для этого я и пришел сюда».