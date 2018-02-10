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Неймар: «Не ожидал, что в ПСЖ для меня всё будет складываться так хорошо»

сегодня, 09:18

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что столь успешное начало нового для него этапа карьеры в ПСЖ стало игрока приятной неожиданностью. В текущем сезоне на счету бразильца 27 забитых мячей и 16 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

«Я не ожидал, что в ПСЖ для меня все будет складываться так хорошо. Мои статистика великолепна, но, в первую очередь, я здесь для того, чтобы помогать команде, помогать одноклубникам, делать все, что в моих силах, день за днем, матч за матчем - это самое важное. Так много я еще не забивал, но теперь я хочу добиться большего, забить больше, играть лучше. Надеюсь, у меня все будет получаться и дальше.

Это лишь начало! Я просто стараюсь играть в свой футбол, забивать и отдавать результативные передачи. Для этого я и пришел сюда». 

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357 ответил Тysоn
сегодня в 10:58
Тysоn:
Помогать команде? Жалкий лицемер..Кавани борется за Золотую бутсу,а ты у него пенки забрал..Это помогать? Капризами? выкрутасами? Это не помощь команде..
В вашем понятии игрок превосходящий во всём должен быть в подмастерьях,Кавани и близко не подходит ни к ЗМ ,ни к ЗБ,ему скоро 32 года а это говорит о многом!
амурец
амурец
сегодня в 10:54
правильно в ПСЖ он лидер и все это признают, в Барселоне он тащил команду, а все трофеи приписывали никчемному гному
Тysоn
Тysоn
сегодня в 10:47
Помогать команде? Жалкий лицемер..Кавани борется за Золотую бутсу,а ты у него пенки забрал..Это помогать? Капризами? выкрутасами? Это не помощь команде..
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:27
Нужно было в Селтик переходить,там вообще в четыре круга играют! Какая статистика была бы?!
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