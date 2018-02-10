Слимани: «Мне бы хотелось остаться в „Ньюкасле“ на постоянной основе»

Новичок «Ньюкасла» Ислам Слимани признался, что хотел бы остаться в составе «сорок» на постоянной основе. В конце минувшего зимнего трансферного окна 29-летний форвард перешел из «Лестера» в «Ньюкасл» на правах аренды.



«Перейти на постоянно основе? Да, конечно, хотелось бы. Я в „Ньюкасле“ на правах аренды, но если бы была возможность, то я хотел бы остаться. Мне нравится здесь.



Ключевая разница в том, что Рафаэль Бенитес доверяет мне. В „Лестере“ ко мне хорошо относились, но потом у меня начались проблемы со здоровьем и травмы. Это подкосило отношение ко мне со стороны руководства клуба».