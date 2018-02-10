Билялетдинов: «Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет23.653.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет1.227.214.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургФонбет1.355.18.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаФонбет1.524.355.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет1.226.312.5
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесФонбет1.653.85.3
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико МФонбет6.43.81.57
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет1.256.89.1
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб МиланМиланФонбет4.553.61.78
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет1.623.925.45
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 72’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 2:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошФонбет1.93.553.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет15.56.751.18
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет3.253.252.25

Билялетдинов: «Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом»

сегодня, 11:36

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов подвел итоги товарищеского матча против «Брно». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. 

«Если сравнивать с предыдущим контрольным матчем, то, конечно, играли лучше. Но всё равно многим я недоволен. Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом. Мне понравилась самоотдача команды и соблюдение игровой дисциплины, хотя приходилось и покрикивать на ребят. Это было необходимо, чтобы закрепить у футболистов в сознании все тактические перестроения, которые надо не просто выполнять, а ещё и делать это на опережение. Иногда нужно подгонять команду, в том числе словами. Где-то даже приходится думать за футболиста и подсказывать, чтобы в дальнейшем он начинал соображать и принимать решения самостоятельно».

Напомним, что в другом контрольном матче «СКА-Хабаровск» отгрузил 8 мячей в ворота «Нефтчи».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мэр Краснодара: «Сборная Испании сделала отличный выбор»
Сегодня, 04:43 7
Шатов: «Верю в себя и „Краснодар“, который поможет мне попасть на ЧМ-2018»
Сегодня, 02:24 10
Сёмин: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
Сегодня, 01:31 5
Пейчинович: «„Локомотив“ готов и к „Ницце“, и ко всему сезону»
Сегодня, 01:17 3
Манчини: «Заболотный борется абсолютно за каждый мяч, он особенно хорош на втором этаже»
Вчера, 23:01 36
Гатагов: «Сейчас я без клуба, пока хороших вариантов нет»
Вчера, 22:18 13
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100