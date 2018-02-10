Билялетдинов: «Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов подвел итоги товарищеского матча против «Брно». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.



«Если сравнивать с предыдущим контрольным матчем, то, конечно, играли лучше. Но всё равно многим я недоволен. Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом. Мне понравилась самоотдача команды и соблюдение игровой дисциплины, хотя приходилось и покрикивать на ребят. Это было необходимо, чтобы закрепить у футболистов в сознании все тактические перестроения, которые надо не просто выполнять, а ещё и делать это на опережение. Иногда нужно подгонять команду, в том числе словами. Где-то даже приходится думать за футболиста и подсказывать, чтобы в дальнейшем он начинал соображать и принимать решения самостоятельно».



Напомним, что в другом контрольном матче «СКА-Хабаровск» отгрузил 8 мячей в ворота «Нефтчи».