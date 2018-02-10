Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген рассказал о своем возможном переходе в «Арсенал» в 2012 году.



«Мой переход в „Арсенал“ был почти завершенным делом. Мой агент уже вел переговоры с руководством клуба. Однако я выбрал в конечном итоге „Тоттенхэм“. И не пожалел об этом.



Я чувствовал, что присоединяюсь к большой команде. Я просто доверился своим инстинктам, и все сложилось замечательно».



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