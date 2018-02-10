Дзенга: «„Аталанта“ больше не является провинциальной командой»

Главный тренер «Кротоне» Вальтер Дзенга поделился ожиданиями накануне матча 24-го тура Серии А против «Аталанты».



«„Аталанта“ больше не является провинциальной командой, за последние несколько лет они стали большим клубом, закрепив это отличными результатами.



Однако меня не пугает игра против больших клубов, иначе я бы не становился тренером. У „Кротоне“ есть особый менталитет, который позволяет нам стать еще лучше, когда вы выступаете против серьезных соперников».



Напомним, что Вальтер Дзенга возглавил «Кротоне» в декабре минувшего года.