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Феррейра оценил шансы Эдера на попадание в сборную Португалии

сегодня, 12:57

Бывший защитник сборной Португалии Паулу Феррейра оценил шансы нападающего «Локомотива» Эдера на попадание в национальную сборную. 

«Эдер забил решающий гол на чемпионате Европы, но у него были определенные проблемы после турнира. Все будет зависеть от его выступлений, от того, как он покажет себя, играя за „Локомотив“. Он должен сконцентрироваться на своей игре - забивать больше мячей, демонстрировать хорошую игру. Сейчас в сборной Португалии большая конкуренция, поэтому будет тяжело завоевать место в составе, и попадание Эдера в сборную совершенно не зависит от его достижений на чемпионате Европы».

Ранее Паулу Феррейра рассказал о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии. 

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