Феррейра оценил шансы Эдера на попадание в сборную Португалии

Бывший защитник сборной Португалии Паулу Феррейра оценил шансы нападающего «Локомотива» Эдера на попадание в национальную сборную.



«Эдер забил решающий гол на чемпионате Европы, но у него были определенные проблемы после турнира. Все будет зависеть от его выступлений, от того, как он покажет себя, играя за „Локомотив“. Он должен сконцентрироваться на своей игре - забивать больше мячей, демонстрировать хорошую игру. Сейчас в сборной Португалии большая конкуренция, поэтому будет тяжело завоевать место в составе, и попадание Эдера в сборную совершенно не зависит от его достижений на чемпионате Европы».



Ранее Паулу Феррейра рассказал о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.