УЕФА обяжет «Андерлехт» возместить болельщикам «Баварии» по 30 евро

Источник сообщает, что УЕФА обяжет «Андерлехт» выплатить по 30 евро каждому болельщику «Баварии», который посетил матч группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Брюсселе 22 ноября прошлого года.



«Андерлехт» назначил цену за один проход на стадион для болельщиков «Баварии» в размере 100 евро, однако согласно правилам гостевой билет не может стоить дороже, чем аналогичный для местных фанатов.

Таким образом, бельгийский клуб теперь должен будет возместить часть расходов 900 поклонникам немецкой команды, в общей сложности компенсация составит порядка 30 тыс. евро.