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УЕФА обяжет «Андерлехт» возместить болельщикам «Баварии» по 30 евро

вчера, 14:16
АндерлехтЛоготип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Источник сообщает, что УЕФА обяжет «Андерлехт» выплатить по 30 евро каждому болельщику «Баварии», который посетил матч группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Брюсселе 22 ноября прошлого года.

«Андерлехт» назначил цену за один проход на стадион для болельщиков «Баварии» в размере 100 евро, однако согласно правилам гостевой билет не может стоить дороже, чем аналогичный для местных фанатов. 

Таким образом, бельгийский клуб теперь должен будет возместить часть расходов 900 поклонникам немецкой команды, в общей сложности компенсация составит порядка 30 тыс. евро. 

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Все комментарии
Apsny
Apsny
вчера в 18:57
Путанно написано.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Брулин
вчера в 15:54
Брулин:
из текста статьи не понятно, что нарушил Андерлехт и за какие прегрешения он будет возмещать по 30€
Читаешь только заголовки?)
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Брулин
вчера в 15:20
Брулин:
из текста статьи не понятно, что нарушил Андерлехт и за какие прегрешения он будет возмещать по 30€
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:57
    Так еще моральный ущерб компенсировать надо.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Брулин
    вчера в 14:55
    Брулин:
    из текста статьи не понятно, что нарушил Андерлехт и за какие прегрешения он будет возмещать по 30€
    Лет так...через 50! Когда встретятся!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 14:35
    из текста статьи не понятно, что нарушил Андерлехт и за какие прегрешения он будет возмещать по 30€
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    вчера в 14:23
    Мутная ситуация.
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