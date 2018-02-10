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Лодыгин: «У меня есть хорошее чутье на отражение пенальти»

вчера, 15:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб МариборМариборМатч завершен

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал итоги товарищеского матча против «Марибора». Отметим, что у 27-летнего вратаря на счету 2 отраженных пенальти в этой игре. 

«Начало второго тайма? Честно говоря, я не ожидал, что мы так пропустим сначала. Во-первых, это было неприятно. Как-то не так мы зашли во второй тайм, но потом чуть-чуть собрались, а под конец получились эти два момента.

Пенальти - это шанс проявить себя? Наверное, не проявить, а просто еще раз подтвердить, что у меня есть хорошее чутье на отражение пенальти. 

Какое-то психологическое воздействие на соперника? Не знаю. Я уже много раз повторял, что для меня лично по мячу невозможно реагировать. Ну, я с ним чуть-чуть поговорил, пытался его чуть-чуть запутать, пытался напрягать его чуть-чуть. И просто так вышло. Я не знаю, правда. Вы тоже видели мои эмоции».

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Все комментарии
Конфетка ненаглядная
Конфетка ненаглядная
вчера в 23:39
это очень хорошо
Miaf
Miaf
вчера в 22:39
Лодыркин - ваше все
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:34
ЮРОК - ЛЕГЕНДА "ЗенитА"!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 20:52
Судьи очень либерально относятся к нарушениям Правил при пробитии пенальти. Ладыгин конечно молодец, но оба раза он выходил за линию до удара, на повторе это видно. Точно также отражает пенальти и Беленов и другие вратари. Кроме того судьи не обращают внимание на заходы и забегания в штрафную до удара игроков обеих команд.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 18:21
Молодец Лодыгин отразил два пенальти
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 17:14
молодца
piercman
piercman ответил RDeanW
вчера в 16:30
RDeanW:
в товарняках по 2 пенки за раз берет, а как до официальных игр доходит, то сразу "трёшки на открывашке")
рфпл. зенит-крылья. петровский. тарасовский карасёв назначает 2 пенальти. лодыгин берёт. вопросы есть?
azures
azures
вчера в 16:23
Лодыгин показал как не надо играть 7-0.
RDeanW
RDeanW
вчера в 16:10
в товарняках по 2 пенки за раз берет, а как до официальных игр доходит, то сразу "трёшки на открывашке")
kastites
kastites
вчера в 15:50
Молодец
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:45
Главное чтоб чутье не растерял
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 15:38
Да честно всё рассказал.
FILL3287
FILL3287
вчера в 15:18
ДЫРКА!!! И КЛОУН)))
Батон Судьбы
Батон Судьбы
вчера в 15:16
2 пенальти за 5 минут это много. Молодца Юрец.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 15:11
Юра сегодня поймал кураж! Это вам не штанголизы всякие! :)
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