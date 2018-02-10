Лодыгин: «У меня есть хорошее чутье на отражение пенальти»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал итоги товарищеского матча против «Марибора». Отметим, что у 27-летнего вратаря на счету 2 отраженных пенальти в этой игре.



«Начало второго тайма? Честно говоря, я не ожидал, что мы так пропустим сначала. Во-первых, это было неприятно. Как-то не так мы зашли во второй тайм, но потом чуть-чуть собрались, а под конец получились эти два момента.



Пенальти - это шанс проявить себя? Наверное, не проявить, а просто еще раз подтвердить, что у меня есть хорошее чутье на отражение пенальти.



Какое-то психологическое воздействие на соперника? Не знаю. Я уже много раз повторял, что для меня лично по мячу невозможно реагировать. Ну, я с ним чуть-чуть поговорил, пытался его чуть-чуть запутать, пытался напрягать его чуть-чуть. И просто так вышло. Я не знаю, правда. Вы тоже видели мои эмоции».