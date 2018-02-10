Пюэль о Марезе: «Это не месть, что мы не включили Рияда в заявку на игру против „Сити“»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль признался, что не собирается мстить нападающему Рияду Марезу, который недавно бастовал и пропускал тренировки команды. Вчера стало известно, что игрок вернулся в расположение клуба.



«Это не месть, что мы не включили его в заявку на матч против „Манчестер Сити“. Мы все профессионалы, которые не испытывают подобных чувств.



Я считаю, что нужно быть честным, а также уделять внимание непосредственно самой игре. Нет негатива, мести, других каких-то чувств по этому поводу».