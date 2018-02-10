Дайер: «Кейн любит забивать „Арсеналу“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал победу над «Арсеналом».

«Мы доминировали на протяжении всего матча. Во втором тайме у нас было много моментов, и, конечно же, мы обязаны были их реализовывать, чтобы не нервничать в концовке.

Кейн любит забивать „Арсеналу“. Думаю, что сегодня он мог записать на свой счет больше голов», - сказал Дайер.