Почеттино: «Семь очков в играх с МЮ, „Ливерпулем“ и „Арсеналом“ - это хороший результат»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Арсеналом».



«В первом тайме игра была настолько плотной, что ни у одной из команд не было свободного пространства, чтобы убежать в атаку. Во втором тайме мы заиграли получше, сумели забить. Через 20 минут после начала второго тайма счет мог бы быть 3:0 в нашу пользу.



Опасался в концовке, что может сработать старое футбольное правило - не забиваешь ты, забивают тебе.



Рад, что мы выиграли. У нас было три серьезных матча - с „Манчестер Юнайтед“, „Ливерпулем“ и „Арсеналом“, в которых мы набрали семь очков. Это хороший результат», - сказал Почеттино.