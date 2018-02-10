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Почеттино: «Семь очков в играх с МЮ, „Ливерпулем“ и „Арсеналом“ - это хороший результат»

вчера, 18:20
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Арсеналом».

«В первом тайме игра была настолько плотной, что ни у одной из команд не было свободного пространства, чтобы убежать в атаку. Во втором тайме мы заиграли получше, сумели забить. Через 20 минут после начала второго тайма счет мог бы быть 3:0 в нашу пользу.

Опасался в концовке, что может сработать старое футбольное правило - не забиваешь ты, забивают тебе.

Рад, что мы выиграли. У нас было три серьезных матча - с „Манчестер Юнайтед“, „Ливерпулем“ и „Арсеналом“, в которых мы набрали семь очков. Это хороший результат», - сказал Почеттино.

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Все комментарии
alexov222
alexov222
вчера в 20:28
плохо,очень плохо,что не взяли все 9
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:07
пожалуй, соглашусь...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 20:02
В тему:
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 20:00
Шткарный результат я бы сказал)) молодец))
Все уже привыкли что ТТХ это топ команда с отливочными игроками но чтобы не превратиться в сегодняшнюю борусию надо начать выигрывать трофеи.
cannongun
cannongun
вчера в 18:57
отличный результат
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:51
да календарь жесткий у ттх. теперь осталось старуху разорвать)
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Брулин
вчера в 18:49
Это автобус)
Брулин
Брулин
вчера в 18:30
Странно, когда две атакующие команды забивают 1 гол на двоих, но это дерби
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