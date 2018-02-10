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Гендиректор «Амкара»: «Оланаре с нами немного потренируется, после чего будем смотреть»

вчера, 18:29

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подтвердил информацию о том, что пермский клуб намеревается арендовать нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Нигериец уже отправился в расположение «Амкара».

«Нам нужен силовой форвард, который способен зацепиться за мяч. Поэтому мы решили посмотреть на него, как он впишется в нашу игру. Он у нас немного потренируется, сыграет один матч, после чего будем смотреть. Речь идет об аренде до конца сезона».

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:56
с трудом вериться что он заиграет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:42
Пусть там учится мячи забивать
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил armeec_♞
вчера в 21:50
armeec_♞:
Может Гаджиев вправит ему голову.
Не только вправит, но и сделает из него нормального забивающего форварда!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Фата лист
вчера в 21:49
Фата лист:
Естественно он подойдет Амкару. Бодул совсем закис в Перми. Гасилин и Салугин оказались переоцененными, а Прокофьева до недавнего времени вообще никто не знал.
Вот как раз Бодула и заменит!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:48
Поможет Амкару удержаться в Премьер-Лиге!
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:44
Естественно он подойдет Амкару. Бодул совсем закис в Перми. Гасилин и Салугин оказались переоцененными, а Прокофьева до недавнего времени вообще никто не знал.
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 19:49
В первую очередь, проверьте его на наркотики. Он из Цска)
drug01
drug01
вчера в 19:41
Платите большие бабки и берите.....
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:25
Раз Ганчаренко не видит Оланаре в основе ЦСКА значит аренда неплохой вариант!))
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 19:06
Удачный ход ПФК.)
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:01
Вот и хорошо,пусть за пермяков побегает.
time out
time out
вчера в 18:52
Это конь из черного дерева никому не нужен, а кормить его нечем, самим не хватает, вот и решили впарить его хоть "Амкару".
armeec_♞
armeec_♞
вчера в 18:49
Может Гаджиев вправит ему голову.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 18:36
Принадлежность к ЦСКА не является показателем класса - необходим просмотр.
FILL3287
FILL3287
вчера в 18:31
Зачем вам этот балласт?
пускай в коней сидит с остальными таки ми же))
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