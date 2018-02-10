Гендиректор «Амкара»: «Оланаре с нами немного потренируется, после чего будем смотреть»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подтвердил информацию о том, что пермский клуб намеревается арендовать нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Нигериец уже отправился в расположение «Амкара».

«Нам нужен силовой форвард, который способен зацепиться за мяч. Поэтому мы решили посмотреть на него, как он впишется в нашу игру. Он у нас немного потренируется, сыграет один матч, после чего будем смотреть. Речь идет об аренде до конца сезона».