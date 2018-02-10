«Локомотив» уступил «Ференцварошу»

«Локомотив» в контрольном поединке уступил венгерскому «Ференцварошу».
«Локомотив» - «Ференцварош» 1:2 (0:0)
Голы: Эдер 61 - голы венгерского клуба 55, 59.
«Локомотив»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Чорлука, Лысов, Тарасов, Баринов, Рыбус, Касаев, Галанин, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.
Напомним, недавно «Локомотив» сыграл вничью с норвежским клубом «Стремсгодсет».
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