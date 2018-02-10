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«Локомотив» уступил «Ференцварошу»

вчера, 20:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

«Локомотив» в контрольном поединке уступил венгерскому «Ференцварошу».

«Локомотив» - «Ференцварош» 1:2 (0:0)
Голы: Эдер 61 - голы венгерского клуба 55, 59.

«Локомотив»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Чорлука, Лысов, Тарасов, Баринов, Рыбус, Касаев, Галанин, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.

Напомним, недавно «Локомотив» сыграл вничью с норвежским клубом «Стремсгодсет».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Locomotive Breath
сегодня в 01:26
Locomotive Breath:
Спартак, что бы не говорили, Великий клуб, но в прошлом. А прошлым живут лишь проигравшие. Выигрывайте и докажите что СПАРТАК пишется золотом большими буквами. Вы вроде Болельщик.
Многие тут живут прошлым и меня обвинять в этом тяжело. Достаточно посмотреть на профиль и на посты. Лучше объяснять это коням и вагабунди, которые на каждой ветке размахивают своим прошлым кубком).
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил cska.78
сегодня в 01:02
А Вы что бы камня на камне от сербов не оставили!
scikuni
scikuni ответил Аквила
сегодня в 00:46
Аквила:
Ну так не останавливайся на полпути и напиши счет матча Спартак-Краснодар...,хоп и круг замкнулся...Беда-печаль)
краснодару бы ваш симонянковский админресурс, еще крупнее ливера вынесли как в старые времена широково-ариевские
scikuni
scikuni
сегодня в 00:45
почему это жирным а хет трик смолова нет
cska.78
cska.78
вчера в 23:42
Главное, чтобы Ниццу прошли!
cpartak60
cpartak60
вчера в 23:39
как всегда литейный и покерман лидеры по ...!удачи вам и что б вы!юююю!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 23:29
Спартак, что бы не говорили, Великий клуб, но в прошлом. А прошлым живут лишь проигравшие. Выигрывайте и докажите что СПАРТАК пишется золотом большими буквами. Вы вроде Болельщик.
игорь алексеев
игорь алексеев ответил НЕ президент рфс
вчера в 23:16
Вот когда выигрет зенит хотя бы половину чемпионств и кубков сколько у Спартака, тогда можешь обратится ко мне и что то оспорить!
Alex-96
Alex-96 ответил Ваня лучший
вчера в 22:52
Ваня лучший:
Судя по всему Коченков ( есть Медведев), Ротенберг, Тарасов, Рыбус и Касаев на выход.
Коченков пропустил ноль, Медведев во втором тайме два, так что на выход скорее его.

Товарищеский матч
ЛОКОМОТИВ – ФЕРЕНЦВАРОШ Венгрия – 1:2 (0:0)
Голы: Кох, 55 (0:1). Варга, 59 (0:2). Эдер, 61 (1:2).
"Локомотив" (Москва): Коченков (Медведев, 46), Михалик, Ротенберг (Тугарев, 72), Чорлука, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбус, Баринов, Галанин (Корян, 46), Эдер, Лысов.
10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Стадион "Муниципальный".
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил sir-5
вчера в 22:42
sir-5:
Мсье аналитик,вы забыли-с рассказать про великолепный клуб им.Немецкого коммунистического союза молодёжи "Спартак". Как там он готовится???
Спартак загадка сир, что уже хорошо).
sir-5
sir-5 ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 22:39
Сергеевич вернулся 1:
Палыч, не пациент палаты №6 раскрывать все карты перед Ницей, тот ещё лис. Это же не бакланы, которые показали всем, какие у них крылья, как остр клюв. Да кони, сыгравшие на сборах непонятно с кем, но фактически одним составом, выдавая всю свою наготу. У Гончара по большому не так много фишек, чтобы можно было раскладывать так, чтобы удивить соперника. Для соперника ты должен быть непредсказуем, тем более в еврокубках.
Мсье аналитик,вы забыли-с рассказать про великолепный клуб им.Немецкого коммунистического союза молодёжи "Спартак". Как там он готовится???
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 22:36
Судя по всему Коченков ( есть Медведев), Ротенберг, Тарасов, Рыбус и Касаев на выход.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
вчера в 22:34
Вот бы и весной так)
Баба Наташа
Баба Наташа
вчера в 22:27
Как это УГ может идти на первом месте в РФПЛ? Пора вернуть девочек на законное место - пятое колесо должно быть пятым!
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:26
Болельщики конкурентов Локо, не надейтесь,) И этого состава вряд ли кто играть в чемпионате в основе будет,)
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:22
Проиграл Локомотив, а стыдно за зенит...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 22:12
Палыч, не пациент палаты №6 раскрывать все карты перед Ницей, тот ещё лис. Это же не бакланы, которые показали всем, какие у них крылья, как остр клюв. Да кони, сыгравшие на сборах непонятно с кем, но фактически одним составом, выдавая всю свою наготу. У Гончара по большому не так много фишек, чтобы можно было раскладывать так, чтобы удивить соперника. Для соперника ты должен быть непредсказуем, тем более в еврокубках.
Saang
Saang ответил Аквила
вчера в 22:06
Аквила:
Ну так не останавливайся на полпути и напиши счет матча Спартак-Краснодар...,хоп и круг замкнулся...Беда-печаль)
Это считать надо уметь - ты не по адресу
kastites
kastites
вчера в 21:49
Не повезло
Аквила
Аквила ответил piercman
вчера в 21:28
piercman:
да ладно, фигня. это же вам не это!: «Спартак» - «Хебей Чайна Форчун» 1:2 «Краснодар» -«Хебей Чайна Форчун» 7:1
Ну так не останавливайся на полпути и напиши счет матча Спартак-Краснодар...,хоп и круг замкнулся...Беда-печаль)
Saang
Saang ответил Литейный 4
вчера в 21:28
Литейный 4:
Локомотив поразила болезнь Спартака - захлебнулись от успеха! Ахахахаха!
Скажешь это с 10 места после финального тура чемпа, окей?)
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 21:28
Проигрывая в товарняках не забудте в чемпонате выиграть .
Удачи .
Литейный 4
Литейный 4 ответил susanin ultrazenith
вчера в 21:28
susanin ultrazenith:
Пусть в РФПЛ занимают своё законное шестое место!
За 5-6 место развернется не шуточная борьба. Одно знаю, главным претендентом в этой борьбе будет Спартак! :)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:25
Локомотив играл хорошо не повезло
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:20
Пусть в РФПЛ занимают своё законное шестое место!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил игорь алексеев
вчера в 21:15
игорь алексеев:
Спартак уже два титула "захлебываясь" выиграл, третий (КР) на подходе, а зеня все на третьем месте булькает))
Вот когда Спартак возьмёт хоть одну еврочашку (не кубок соли) , тогда можно о чём-то говорить.
Пьяная белка
Пьяная белка ответил mangoх12
вчера в 21:08
mangoх12:
у паровозика нет тяги)
Один ук остался!
CrazyTapok
CrazyTapok
вчера в 21:06
Подкачали проводницы!
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель. ответил piercman
вчера в 21:03
piercman:
да ладно, фигня. это же вам не это!: «Спартак» - «Хебей Чайна Форчун» 1:2 «Краснодар» -«Хебей Чайна Форчун» 7:1
У Локомотива серьезный соперник в отличии от хрюнделей!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 21:02
Ну проиграли и ху с ним. На следующей неделе будет видно ху ис ху.
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