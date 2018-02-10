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Агуэро: «Мы близки к титулу, но еще есть важные игры»

вчера, 23:04
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Лестером».

«Мы счастливы, нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы взяли очень важные три очка. Мы близки к титулу, но впереди есть еще важные игры», - сказал Агуэро.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
вчера в 23:55
Не знаю что может помешать Сити взять титул.Они легко могут еще раза 3-4 проиграть.
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 23:48
Не близки а уже выиграли..
Saang
Saang
вчера в 23:11
72 очка у Сити и 56 у Юнайтеда... Такую разницу даже Барселона не отыграла бы, а уж куда Моуру...
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