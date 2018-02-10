Агуэро: «Мы близки к титулу, но еще есть важные игры»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Лестером».

«Мы счастливы, нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы взяли очень важные три очка. Мы близки к титулу, но впереди есть еще важные игры», - сказал Агуэро.