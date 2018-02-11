Конте: «Я волевой человек и хочу остаться в „Челси“»

Наставник «Челси» Антонио Конте сожалеет о неубедительных выступлениях своей команды, но намерен отработать контракт до конца:

«Слухов и спекуляций было множество, хотя мы всего лишь не превзошли ожиданий. Не думаю, что кто-то по-настоящему верил, что в этом сезоне мы возьмем титул. Было два фаворита на победу, оба из Манчестера, в прошлом сезоне тоже. Мы и начинали позади них. По этой причине обо мне и моей команде ходит так много разговоров.

Надо найти баланс. Понимаю, что приходится жить под давлением, но это нормально и для меня, и для футболистов. Не думаю, что разговоры о моем будущем могут повлиять на игроков.

Насколько вы знаете, мой контракт истекает в 2019 году. Я волевой человек, и я знаю, что заключил договор. Я хочу остаться здесь и продолжить работу с клубом. Если же „Челси“ когда-нибудь решит отправить меня в отставку, значит, клуб недоволен моей работой».