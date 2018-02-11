  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет6.23.951.55
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет4.741.77
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаФонбет1.673.954.85
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе---
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.474.257.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоФонбет1.15816.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб РеннРеннФонбет1.424.67.2

Конте: «Я волевой человек и хочу остаться в „Челси“»

сегодня, 08:27

Наставник «Челси» Антонио Конте сожалеет о неубедительных выступлениях своей команды, но намерен отработать контракт до конца:

«Слухов и спекуляций было множество, хотя мы всего лишь не превзошли ожиданий. Не думаю, что кто-то по-настоящему верил, что в этом сезоне мы возьмем титул. Было два фаворита на победу, оба из Манчестера, в прошлом сезоне тоже. Мы и начинали позади них. По этой причине обо мне и моей команде ходит так много разговоров.

Надо найти баланс. Понимаю, что приходится жить под давлением, но это нормально и для меня, и для футболистов. Не думаю, что разговоры о моем будущем могут повлиять на игроков.

Насколько вы знаете, мой контракт истекает в 2019 году. Я волевой человек, и я знаю, что заключил договор. Я хочу остаться здесь и продолжить работу с клубом. Если же „Челси“ когда-нибудь решит отправить меня в отставку, значит, клуб недоволен моей работой».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алексис Санчес рассказал о трудностях в жизни футболиста
Сегодня, 13:17 0
Льоренте: «Я безумно скучаю по „Ювентусу“ и хотел бы вернуться»
Сегодня, 12:58 1
Гвардиола: «Когда один парень забивает четыре гола, он заслуживает уважения»
Сегодня, 11:52 4
«Наполи» ищет замену для Гулама
Сегодня, 11:46 2
Чичарито: «Мы не только обыграли „Уотфорд“, но и всю игру поддерживали высокий темп»
Сегодня, 11:32 1
Конте: «Мората выбыл из-за травмы на неопределенный срок»
Сегодня, 11:10 6
Обсудить
Все комментарии
ask111
ask111
сегодня в 11:00
Это парику ответка за Диего. Ждем Анчи!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 10:08
Короче Барса твою волюшку проверет..Это судьба..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:37
Одного желания мало, есть Абрамович, который все решает.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 09:00
Хорошо когда у тренера есть желание и дальше работать...
VIPded
VIPded
сегодня в 08:33
Никогда не прощу ему выживания Косты из команды...(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100