Зидан уже определился со стартовым составом на матч с ПСЖ

Матч против «Реала Сосьедад» в 23-м туре чемпионата Испании дал пищу для размышлений главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану:

«Я уже знаю, кто выйдет в стартовом составе на матч с ПСЖ, но давайте дождемся среды. Каждый из футболистов готов играть, но я пока не хочу называть тех, кто начнет.

Мы провели феноменальный первый тайм, быстро забили, прессинговали, играли эффективно. С мыслями о следующем матче мы кое-что поменяли, но по-прежнему контролировали игру, и я очень рад».

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде.