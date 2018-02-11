  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет6.23.951.55
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет4.741.77
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаФонбет1.673.954.85
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе---
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.474.257.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоФонбет1.15816.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб РеннРеннФонбет1.424.67.2

Зидан уже определился со стартовым составом на матч с ПСЖ

сегодня, 08:34

Матч против «Реала Сосьедад» в 23-м туре чемпионата Испании дал пищу для размышлений главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану:

«Я уже знаю, кто выйдет в стартовом составе на матч с ПСЖ, но давайте дождемся среды. Каждый из футболистов готов играть, но я пока не хочу называть тех, кто начнет.

Мы провели феноменальный первый тайм, быстро забили, прессинговали, играли эффективно. С мыслями о следующем матче мы кое-что поменяли, но по-прежнему контролировали игру, и я очень рад».

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алексис Санчес рассказал о трудностях в жизни футболиста
Сегодня, 13:17 0
Льоренте: «Я безумно скучаю по „Ювентусу“ и хотел бы вернуться»
Сегодня, 12:58 1
Гвардиола: «Когда один парень забивает четыре гола, он заслуживает уважения»
Сегодня, 11:52 4
«Наполи» ищет замену для Гулама
Сегодня, 11:46 2
Чичарито: «Мы не только обыграли „Уотфорд“, но и всю игру поддерживали высокий темп»
Сегодня, 11:32 1
Конте: «Мората выбыл из-за травмы на неопределенный срок»
Сегодня, 11:10 6
Обсудить
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 10:33
опять выпустит дерево, а Иско начнёт со скамейки
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:55
У Реала нет шансов с ПСЖ.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:43
Навас
Начо Варан Рамос Марсело

Модрич Каземиро Кроос

Бэйл(Асенсио) Бензин(как без деревяшки?) Рон.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:24
Роналду точно выйдет.
Girondins de Bordeaux
Girondins de Bordeaux
сегодня в 08:57
Реал Мадрид обязан проходить парижский мешок.
drug01
drug01
сегодня в 08:55
С нетерпением ждем саму ИГРУ !!!!
Месия
Месия
сегодня в 08:44
Дайте мне Айтекина и я один разделаюсь с парижанами
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 08:41
Да все знают кто выйдет с ПСЖ.))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100