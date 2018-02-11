Это'О: «Салах — прирожденный лидер. Он может стать капитаном „Ливерпуля“»

Новичок «Коньяспора» Самуэль Это'О поделился мнением о яркой игре полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«Вероятно, он один из лучших игроков в мире. На мой взгляд, Мохамед восхитительно выступает в „Ливерпуле“. Всегда приятно, когда африканские игроки играют на высочайшем уровне. Он заслужил награду лучшему игроку года в Африке.

Салах не станет кричать, чтобы ты что-то сделал, он нравится людям за уважительное отношение к команде. Его поведение вне поля также делает его прирожденным лидером. Здесь он может стать капитаном».