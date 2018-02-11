Моуриньо намерен получить награду за примерное поведение на бровке

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что в вопросе поведения во время матчей ему нет равных:

«Я готов выиграть награду самому примерному менеджеру на бровке. Абсолютно серьезно говорю. Я готовился, хотя и не идеальный, в отдельном матче могу потерять самообладание. Полностью уверен, что я одержу победу».

Ранее португальский специалист отметил, что в этом сезоне «красным дьяволам» уже вряд ли удастся одержать победу в АПЛ.