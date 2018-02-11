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Моуриньо намерен получить награду за примерное поведение на бровке

сегодня, 09:15

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что в вопросе поведения во время матчей ему нет равных:

«Я готов выиграть награду самому примерному менеджеру на бровке. Абсолютно серьезно говорю. Я готовился, хотя и не идеальный, в отдельном матче могу потерять самообладание. Полностью уверен, что я одержу победу».

Ранее португальский специалист отметил, что в этом сезоне «красным дьяволам» уже вряд ли удастся одержать победу в АПЛ.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 11:08
И всё-таки Моур сильный и волевой человек.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:14
чушь, тот же Пюэль демонстрирует настоящее самообладание, а ты лишь истеричка которая пытается казаться не истеричкой... плохо пытается... болл-бои подтвердят.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 10:04
моур как нгуша коварный врунишка
galem72
galem72
сегодня в 09:59
Плевать, какую он там грамоту получит. Главное, чтоб игру в атаку перевёл! Запарило смотреть это пассивное топтание травы...
112910415
112910415
сегодня в 09:50
хоть что-нибудь дайте великому!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:45
Специально для Моуриньо нужно учредить награду "Провокатор года".
Он будет получать ее постоянно, не нужно даже стараться, надо просто быть самим собой.
Robbaggio
Robbaggio ответил ДСА
сегодня в 09:33
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:26
надеется хоть что-то выиграть в этом сезоне и то не получится))
ДСА
ДСА
сегодня в 09:19
Леня Слуцкий посильнее будет: сидит, качается, багровеет и ни слова мата!
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