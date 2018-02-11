Беллами: «Буду шокирован, если Де Хеа продолжит карьеру в МЮ»

Экс-футболист «Манчестер Сити» Крейг Беллами прокомментировал возможный уход Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».



«Обычно каждый топ-клуб подвергается перестройке. Возможно, эта перестройка затянулась у „Реала“, но это все из-за последних успехов команды в Лиге чемпионов.



Но я вижу, что Де Хеа - главная цель мадридского клуба, который обладает большим бюджетом.



Поэтому я уверен, что Давид окажется в „Реале“. Я был бы шокирован, если бы он остался в „Манчестер Юнайтед“».