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Беллами: «Буду шокирован, если Де Хеа продолжит карьеру в МЮ»

сегодня, 10:18

Экс-футболист «Манчестер Сити» Крейг Беллами прокомментировал возможный уход Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

«Обычно каждый топ-клуб подвергается перестройке. Возможно, эта перестройка затянулась у „Реала“, но это все из-за последних успехов команды в Лиге чемпионов.

Но я вижу, что Де Хеа - главная цель мадридского клуба, который обладает большим бюджетом.

Поэтому я уверен, что Давид окажется в „Реале“. Я был бы шокирован, если бы он остался в „Манчестер Юнайтед“».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:10
Беллами:
«...Обычно каждый топ-клуб подвергается перестройке. Возможно, эта перестройка затянулась у „Реала“, но это все из-за последних успехов команды в Лиге чемпионов."
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А ведь он весьма точно описал текущее положение дел в "Реале" своими словами.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 11:19
Все мы будем шокированы , если ливерпуль выиграет АПЛ !
Или бывшие ливерные игроки поумнеют )))
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 11:12
С кипером у Реала все хорошо, им в другие позиции усиление нужно
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 10:49
Мда , его мнение конечно смешны...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:36
Чудак-человек)))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:22
лучше бы о своих шокирующих вратарях думал
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:21
бывший игрок ливерпуля и мс - и этим все сказано
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