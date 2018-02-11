Ловрен: «Мой главный критик — это я сам»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен предпочитает усиленно работать над собой, когда совершает ошибки:

«Когда совершаю ошибки, мой главный критик — это я сам. После этого ни с кем не говорю в течение двух дней, такой уж я человек. А это наказание.

Что думают другие люди, меня не волнует. Важно только то, что говорит тренер, потому именно этот человек за меня отвечает. Если он мною доволен, я получаю подтверждение того, что являюсь одним из лучших защитников в Премьер-Лиге.

Когда идешь 18 матчей без поражений, люди говорят: „Вау, а он действительно неплох!“ Но когда ты совершаешь ошибку, те же люди будут показывать на защитников пальцем».

Напомним, что в последнем поединке АПЛ «Ливерпуль» разыграл с «Тоттенхэмом» результативную ничью.