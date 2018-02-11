«Енисей» обыграл венгров, «Олимпиец» уступил чемпиону Туркменистана

Два клуба ФНЛ провели товарищеские матчи в рамках учебно-тренировочных зимних сборов.

«Енисей» в Турции со счетом 2:1 обыграл венгерский клуб «Сегед 2011». Дубль на счету черногорского форварда «Актобе» Марко Обрадовича, который находится в расположении красноярского клуба на просмотре.

«Енисей» (Первый тайм): Вратарь на просмотре, Валюков, Новиков, Рожков, Чичерин, Харитонов, Матвиенко, игрок на просмотре (игрок на просмотре 29), Сердеров, Малоян, Кутьин.

«Енисей» (Второй тайм): Филиппов, Кичин, Васильев, Гасанов, Мильдзихов, Иванов, Семакин, Ломакин, Комков, Руднев, Обрадович.

Далее «Енисею» предстоит спарринг с минским «Динамо».

«Олимпиец» же с минимальным счетом уступил чемпиону Туркменистана «Алтын Асыр» из Ашхабада.

«Олимпиец»: Сысуев (Анисимов 46), Абрамов (игрок на просмотре 46), Хайруллов (Полянин 46), Морозов (Хрипков 46), игрок на просмотре (Горбунов 46), игрок на просмотре, Аюпов (Фомин 46), игрок на просмотре (Нежелев 46), Ламбарский (Сорочкин 46), игрок на просмотре (Беляков 46), игрок на просмотре.