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19-летний хавбек «Реала» феерит в чемпионате Нидерландов

сегодня, 12:08

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор дебютировал за главную команду «Реала» 23 мая 2015 года в последнем матче сезона-2014/15 против «Хетафе» (7:3), заменив Криштиану Роналду, но с тех пор в первом составе «Галактикос» не появлялся.

Осенью 2017 года 19-летний футболист продлил контракт с «Реалом», но с тех пор продолжает выступать в составе «Херенвена» и уже успел полюбиться местной публике.

Эдегор регулярно радует нидерландских болельщиков яркой игрой, а в последнем матче чемпионата подтвердил свои способности в дриблинге.

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Potters
Potters
сегодня в 12:54
Ничего не увидел фееричного.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:43
Вау, действительно серьезные новости из чемпионата, где престарелый Дмитрий Булыкин чуть не стал лучшим бомбардиром)))
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 12:28
Делофеу. Хесе. Халилович. Мастур. ( и куча бразильце которых там специально пиарят, что бы заработать по больше) И все таки скорее всего Эдегор из той же серии. Посмотрим что они покажут в будущем....
Puni
Puni
сегодня в 12:17
Ну и новость) Прокинуть в очко норвежскому защитнику это подтверждение способностей дриблигна? Тут должно быть видео минут на 5 минимум и не на уровне чемпионата Нидерланд, а на евроарене)
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