Норвежский полузащитник Мартин Эдегор дебютировал за главную команду «Реала» 23 мая 2015 года в последнем матче сезона-2014/15 против «Хетафе» (7:3), заменив Криштиану Роналду, но с тех пор в первом составе «Галактикос» не появлялся.

Осенью 2017 года 19-летний футболист продлил контракт с «Реалом», но с тех пор продолжает выступать в составе «Херенвена» и уже успел полюбиться местной публике.

Эдегор регулярно радует нидерландских болельщиков яркой игрой, а в последнем матче чемпионата подтвердил свои способности в дриблинге.