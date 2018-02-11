Канунников: «В весенней части мы увидим другой „Рубин“»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о том, как проходят зимние сборы казанской команды.



«На удивление эти сборы как-то легко даются нам. Не только я, но и многие ребята это отмечают, что всё быстро как-то проходит, без нервотрёпки. Мы тренируемся циклами — два дня по две тренировки, потом игра и одна тренировка. Нагрузка распределена очень хорошо. Все тренируются с желанием.

С каждой тренировкой наигрываем связи, всё лучше понимаем друг друга. Я уверен, что в весенней части мы увидим другой „Рубин“, а не тот, что был в осеннем отрезке».



Напомним, что недавно «Рубин» определился с соперниками на третьем зимнем сборе.