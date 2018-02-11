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Канунников: «В весенней части мы увидим другой „Рубин“»

сегодня, 12:25

Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о том, как проходят зимние сборы казанской команды. 

«На удивление эти сборы как-то легко даются нам. Не только я, но и многие ребята это отмечают, что всё быстро как-то проходит, без нервотрёпки. Мы тренируемся циклами — два дня по две тренировки, потом игра и одна тренировка. Нагрузка распределена очень хорошо. Все тренируются с желанием.

С каждой тренировкой наигрываем связи, всё лучше понимаем друг друга. Я уверен, что в весенней части мы увидим другой „Рубин“, а не тот, что был в осеннем отрезке».

Напомним, что недавно «Рубин» определился с соперниками на третьем зимнем сборе.

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:30
Еемся этоНн
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:30
Поглядим .
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:16
Возвращайся Рубин, каким тебя помнили, если не нынче, то в будущем.Если засияешь новыми гранями болельщик будет только рад.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:11
Странно, что об этом говорит Максим а не физрук.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:03
Конечно другой,называется "Мертвее не бывает"...
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 13:02
Непонятно в какую сторону он будет другим,понятно одно что команду продолжают разбирать...
drug01
drug01
сегодня в 13:00
Рубину пора браться за дело!!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:43
Наверное многие болельщики Рубина после ухода практически всех легионеров боятся представить "другой" Рубин.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:42
Остаётся пожелать удачи «Рубину»!
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