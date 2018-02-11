Фирмино: «Для меня большая честь, что я являюсь частью „Ливерпуля“»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о своем будущем в английском клубе.



«„Ливерпуль“ - один из крупнейших клубов Европы. Для меня большая честь, что я являюсь частью этой команды. Я очень счастлив здесь, не вижу себя за пределами этого клуба.



Я верю, что переживаю один из лучших этапов в своей карьере, я многому обязан руководству за доверие.



У меня действующий контракт до 2020 года, я надеюсь продлить его. Я уверен, что смогу сделать историю с „Ливерпулем“, завоевать титулы и добиться громких побед».



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен удержать Фирмино, предложив ему контракт до конца карьеры.