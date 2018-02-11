Санчес: «МЮ — крупнейший клуб в Англии. Говорю это не потому, что теперь здесь играю»

Нападающий Алексис Санчес, присоединившийся к «Манчестер Юнайтед» в январе, поделился мнением о манкунианцах:

«Считаю „Манчестер Юнайтед“ крупнейшим клубом в Англии. Говорю это не потому, что теперь здесь играю, а считал так с детства. Я вообще честный парень и никогда не вру. Здесь много крупных клубов, я ведь играл в „Арсенале“, он тоже один из них.

Но я пришел сюда, смотрю на эмблему клуба и очень горжусь, что теперь ношу футболку с номером 7 на спине. Знаю, что многих эти цифра может задавить, сыграть против тебя, но я просто наслаждаюсь футболом — буду играть хоть под 14, хоть под 12 номером!»

Чилиец также рассказал о трудностях футбольной жизни.