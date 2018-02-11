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Санчес: «МЮ — крупнейший клуб в Англии. Говорю это не потому, что теперь здесь играю»

вчера, 14:15

Нападающий Алексис Санчес, присоединившийся к «Манчестер Юнайтед» в январе, поделился мнением о манкунианцах:

«Считаю „Манчестер Юнайтед“ крупнейшим клубом в Англии. Говорю это не потому, что теперь здесь играю, а считал так с детства. Я вообще честный парень и никогда не вру.  Здесь много крупных клубов, я ведь играл в „Арсенале“, он тоже один из них.

Но я пришел сюда, смотрю на эмблему клуба и очень горжусь, что теперь ношу футболку с номером 7 на спине. Знаю, что многих эти цифра может задавить, сыграть против тебя, но я просто наслаждаюсь футболом — буду играть хоть под 14, хоть под 12 номером!»

Чилиец также рассказал о трудностях футбольной жизни.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:22
скоро Арсенал потеснит этот пригород.
dimagas1
dimagas1 ответил Капитан Смoллетт
вчера в 17:17
Капитан Смoллетт:
хочешь сказать что Юнайтед и ливер находятся в одном положении?) Не смеши, за эти 5 лет мю хотя бы выиграл 5 трофеев не считая апл при Ферги, в то время как Ливеру даже Клопп не смог помочь в финалах кубка лиги и лиги европы, поэтому сравнение колбасы с МЮ неуместно...
Нее,хочу сказать что МЮ после сера Алекса потерял статус клуба -фаворита.Сейчас(на данный момент) никто не воспринимает МЮ как претендента на победу в АПЛ или ЛЧ. Прогресс есть,спору нет.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил просто сашка
вчера в 16:40
просто сашка:
от перемены мест слагаемыми сумма не меняется
ого. а логарифмы решать умеешь?
просто сашка
просто сашка ответил Y.N.W.A.
вчера в 16:00
Y.N.W.A.:
молодец, что Ливерпуль написал первым. Сам знаешь..
от перемены мест слагаемыми сумма не меняется
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:58
Верные слова, Алексис! Это знают все. Даже хейтеры Манчестер Юнайтед в глубине своей душонки)
alexov222
alexov222
вчера в 15:51
ха-ха..не думал что Санчез туповат до такой степени,чтоб рассказывать прописные истины)
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Y.N.W.A.
вчера в 15:40
Y.N.W.A.:
молодец, что Ливерпуль написал первым. Сам знаешь..
единственный аргумент болельщика леверпуля...
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил dimagas1
вчера в 15:35
dimagas1:
Дак и МЮ уже лет 5 в ауте.
хочешь сказать что Юнайтед и ливер находятся в одном положении?) Не смеши, за эти 5 лет мю хотя бы выиграл 5 трофеев не считая апл при Ферги, в то время как Ливеру даже Клопп не смог помочь в финалах кубка лиги и лиги европы, поэтому сравнение колбасы с МЮ неуместно...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил dimagas1
вчера в 15:31
dimagas1:
Ну как не крути, после Ферги все пошло не туда и не так.
Сейчас при Жозе все нормально, Мойес и ЛВГ провал
dimagas1
dimagas1 ответил Владимир Ушаков
вчера в 15:30
Владимир Ушаков:
5 трофеев за эти 5 лет,лол
Ну как не крути, после Ферги все пошло не туда и не так.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил dimagas1
вчера в 15:29
dimagas1:
Дак и МЮ уже лет 5 в ауте.
5 трофеев за эти 5 лет,лол
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил просто сашка
вчера в 15:28
просто сашка:
в англии есть ливерпуль и мю - все остальные догоняют...
молодец, что Ливерпуль написал первым. Сам знаешь..
dimagas1
dimagas1 ответил Капитан Смoллетт
вчера в 15:24
Капитан Смoллетт:
ливера с 2005 года не видно...
Дак и МЮ уже лет 5 в ауте.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил просто сашка
вчера в 15:08
просто сашка:
в англии есть ливерпуль и мю - все остальные догоняют...
ливера с 2005 года не видно...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:34
Да понятно всё!
просто сашка
просто сашка
вчера в 14:32
в англии есть ливерпуль и мю - все остальные догоняют...
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
вчера в 14:22
Все правильно, у кого кубков больше, тот и крупнейший клуб, остальное - разговоры для неудачников...
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 14:20
МЮ самый крупный автобус в Англии.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 14:18
Даже ТТХ солиднее по игре смотрится, чем опустившийся мю
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